日本前首相安倍晉三遭槍擊　黃偉哲震驚：虔誠祝福早日康復

記者林悅／台南報導

日本前首相安倍晉三8日在奈良助選演講過程中遭槍擊，台南市長黃偉哲獲悉後感到十分震驚，並表示安倍與其家族是台灣的好朋友，虔誠的祝福希望安倍早日康復，恢復健康，恢復生龍活虎的一面。

▲台南市長黃偉哲表示，安倍與其家族是台灣的好朋友，虔誠的祝福希望安倍早日康復，恢復健康，恢復生龍活虎的一面。（圖／記者林悅翻攝）

黃偉哲表示，安倍晉三在2次擔任首相及其間未擔任首相時，跟台灣的密切往來以及對台灣的支持，甚至不管是軍事外交國防上的支持，產業經濟農作物上的支持，水果、鳳梨、芒果，都給了很多的支持，非常非常的感謝安倍，也感念他的友誼，不管是安倍首相或是他的弟弟安信夫防衛大臣，或是他的媽媽與他的家族都是台灣最好的朋友。

日本前首相安倍晉三去年4月28日在臉書、推特都貼出台灣鳳梨的照片，他手裡捧著鳳梨，照片上的紙板標示繁體中文「台灣鳳梨」，而且用紅色、綠色畫上鳳梨，神情很開心，並發文「今天的甜點是鳳梨，看起來很美味」。台南市長黃偉哲隨即轉發文章，除了標記安倍的臉書，還用日文寫下：非常謝謝您喜愛台灣鳳梨，歡迎您造訪鳳梨的故鄉台南。當時黃偉哲說：「安倍首相要吃台灣鳳梨喔，成為台灣鳳梨的代言人。」