▲台北國際夏季旅展7/15登場 觀光局主題館亮點曝光。（圖／觀光局提供）

記者李姿慧／台北報導

「2022台北國際夏季旅展」7/15至7/18在台北世貿一館登場，交通部觀光局設立主題館，以台灣觀巴、台灣好行、自行車旅遊及旅宿、旅遊服務資訊等作為本次推廣重點，並融合台灣生態、文化、美食、樂活等多元化主題旅遊，讓民眾感受旅遊台灣的美好。

觀光局表示，主題館邀請台灣觀巴協會業者以「帶全家去旅行」為主題，推廣全台91條套裝旅遊路線產品，讓民眾即刻出發。而提供景點接駁公車服務的「台灣好行」，自7/1至11/30日期間舉辦「台灣好行串遊集點趣」集點活動，只要搭乘台灣好行即可參加集點，月月抽萬元現金等多項好禮。

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▲台北國際夏季旅展7/15登場 觀光局主題館亮點曝光。（圖／觀光局提供）

展館也介紹全台自行車6大路線型態、16條多元路線，及35條台灣好行串接自行車車道資訊，供民眾出遊前行程規劃參考，並搭配全台超過1,300家以上的自行車友善旅宿，讓民眾在以低碳環保的自行車旅遊中，能得到更多旅遊便利及免費服務；同時也持續推廣設置於各地的旅客服務中心、旅遊服務中心、遊客中心，及輔導熱心店家成立的「借問站」。

▲台北國際夏季旅展7/15登場 觀光局主題館亮點曝光。（圖／觀光局提供）

觀光局表示，主題館內規劃台灣旅遊大解密、積木拼圖遊戲等，民眾完成指定內容，就有機會獲得限量牛津布文件袋、圓筒單車自行包等。現場加入觀光局FB、LINE、IG加好友、按讚等活動，也可獲得客製化涼感毛巾或是其他神秘小禮品。