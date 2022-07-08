不只安倍晉三！日本戰後多位政治家遇刺事件一次看　他曾就讀台大

實習記者廖翊慈／綜合報導

日本前首相安倍晉三今（8）日11時30分許（台灣時間10時30分），在奈良市發表演說時，遭到一名40多歲的男子以自製槍從背後襲擊倒地，目前傳出已心肺停止。事實上，日本在二戰後已發生過多起政治家遇刺事件，多數都是遭到槍械襲擊受重傷或身亡。

▲日本前首相安倍晉三遭槍擊。（圖／路透）

根據《朝日新聞》報導，1960年10月12日，曾歷任日本社會黨第一任書記長、第三任委員長，以及眾議院議員的「淺沼稻次郎」，在東京日比谷公會堂舉行三黨黨首選前的演講會上，被17歲的日本愛國黨成員山口二矢用「脇差」（日本傳統的短武士刀）刺殺身亡，這也是二戰後日本第一個被刺殺的政治家。

1990年1月18日當時任職長島市長的「本島仁」於下午三點時，遭到右翼集團的高管若島和美從後方一公尺處槍擊，擊中了本島的左胸，甚至穿透了心臟和主動脈，雖然重傷治療了一個月，所幸本島最終康復出院。

▲多起日本政治家遇刺事件，幾乎都是遭到槍械襲擊。（示意圖／免費圖庫pxhere）

1990年10月21日上午，曾任第十二屆前自民黨眾議員、第二屆愛知縣議會議員的勞動大臣「丹羽兵助」，在陸上自衛隊名古屋市守山區駐紮地參加典禮時，於吸菸區被一名男子以尖銳物刺傷頸部，急救過程中因大量出血導致心臟驟停，雖一度搶救成功，但最終仍在遇刺12天後不幸離世，享壽79歲。

1992年3月20日，自由民主黨副總裁「金丸信」為聲援參議員山岡賢次參加下屆眾院選舉，他於下午至木縣足利市發表演說，下午5時55分左右，金丸剛剛結束演說時，一名男子距離講台三公尺處，向金丸連開3槍，所幸當時並無命中要害，據日本警方調查，該名男子是東京的右翼團體成員，曾向金丸住宅內投擲燃燒瓶。

2002年10月25日，畢業於日本中央大學法學院，早稻田大學研究所，於莫斯科大學獲得哲學博士學位的日本民主黨眾議員「石井紘基」，在世田谷區自家的住宅停車場被右翼團體守皇塾的代表伊藤白水刺殺身亡，伊籐用菜刀刺向石井的左胸以致其死亡，享壽62歲。

▲加藤紘一曾於1964年4月1日進入國立台灣大學就讀。（圖／資料照）

2006年8月15日，自由民主黨前幹事長「加藤紘一」位於山形縣的老家，遭到日本右翼團體大日本同胞社的幹部堀米正廣縱火，所幸並無人員傷亡。他曾於1964年4月1日進入國立台灣大學就讀，1966年轉到美國哈佛大學進修。

2007年4月17日晚間，畢於早稻田大學政治學部的「伊藤一長」，曾三度當選長崎市長，而在競選四度連任時，遭一名自稱為山口組水心會代理會長的59歲男子城尾哲彌，自後方持五連發式左輪手槍射擊，兩發子彈均命中背部，伊藤到院時呈現心肺停止狀態，不幸於4月18日清晨因失血過多不治，享壽62歲。