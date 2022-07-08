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林氏璧抵達日本！狂曬美食照、逛藥妝店　網羨炸：擦不完的口水

林氏璧飛東京。（圖／翻攝「日本自助旅遊中毒者」臉書）

▲林氏璧7日一早飛往日本。（圖／翻攝「日本自助旅遊中毒者」臉書）

記者朱祖儀／綜合報導

許多人因為疫情已經很久沒出國，不過現在各國邊境陸續開放。旅日達人、前台大感染科醫師林氏璧7日就透露已經搭機前往日本東京，並在臉書分享時隔多年再次抵達日本的所見所聞，還PO出許多美食，讓不少網友看了好羨慕，直呼「好懷念啊！」

▲▼林氏璧飛東京。（圖／翻攝自「日本自助旅遊中毒者」臉書）

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▲林氏璧抵達成田機場後，發現B1車站很空。（圖／翻攝自「日本自助旅遊中毒者」臉書）

林氏璧7日一早前往日本，表示出發時沒有想像中激動，心情反而很平靜，「要往那熟悉又多了點陌生的地方前進」。到了成田機場，他也拍下現場畫面，發現第一航站B1的車站不如以往人擠人，看起來相當空曠，「觀光客還沒怎麼回來，恍如隔世呀」。

▲▼林氏璧飛東京。（圖／翻攝自「日本自助旅遊中毒者」臉書）

▲林氏璧大逛藥妝店。（圖／翻攝自「日本自助旅遊中毒者」臉書）

林氏璧到了日本也沒忘記經典的藥妝店行程，透露近來日本也非常炎熱，發現藥妝店架上竟多了涼感濕紙巾和涼感口罩，他隨即買了一個「超極寒」的版本試試看，並說「希望接下來幾天四國的太陽不會太毒呀」。除此之外，他也分享了許多美食，像是到高松一定要吃的在地美食「骨付鳥」，還有擺盤精緻的旅館早餐，讓許多人看了超級羨慕。

▲▼林氏璧飛東京。（圖／翻攝自「日本自助旅遊中毒者」臉書）

▲林氏璧大吃「骨付鳥」。（圖／翻攝自「日本自助旅遊中毒者」臉書）

▲▼林氏璧飛東京。（圖／翻攝自「日本自助旅遊中毒者」臉書）

▲▼林氏璧PO出許多日本美食。（圖／翻攝自「日本自助旅遊中毒者」臉書）

▲▼林氏璧飛東京。（圖／翻攝自「日本自助旅遊中毒者」臉書）

不少網友看到貼文後表示，「在日本就是羨慕嫉妒啊」、「超級羨慕，我也想逛藥妝店」、「終於看到好久不見的日本」、「除了按讚，已經不知道還能說什麼，擦不完的口水中」、「羨慕忌妒恨，但請繼續用日本美食洗版我吧」、「請多多『實況轉播』，以慰藉我們思念日本食物之心」、「真羨慕，期待再回日本旅遊」。

今（8）早日本前首相安倍晉三在奈良市街頭發表演說，遭人在背後連開2槍，目前心肺停止無意識。剛好在日本的林氏璧也發文表示，聽到此事後感到很震驚。

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