安倍晉三街頭中槍！澳前總理集氣渡難關　「他是這時代最偉大領袖」

▲在任內與日本前首相安倍晉三(右)關係密切的澳洲前總理滕博爾(左)在推特發文,希望安倍可以渡過難關。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/綜合報導

日本前首相安倍晉三8日在奈良市演講時,突遭42歲的嫌犯山上徹也以手槍攻擊,導致安倍左胸中彈,送院後失去意識。澳洲前總理滕博爾(Malcolm Turnbull)隨後在推特發文表示,他對來自日本的可怕消息感到震驚,並希望安倍能渡過難關。

Horrified by this terrible news from Japan. Abe Shinzo is one of the great leaders of our times. Right now we must hope and pray that he pulls through. https://t.co/KKx1eLO4nt