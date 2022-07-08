3類人搭機前免PCR！「最新邊境措施」一次看　改0+7時間點曝

▲入境人數放寬至4萬人。（圖／記者李毓康攝）

記者楊晏琳／整理報導

邊境管制措施再鬆綁！中央流行疫情指揮中心昨（7日）宣布，即日起調整入境總人數為每週4萬人次；另外，自7月14日起，國人、持有效居留證及來台轉機者，搭機前得免持2日內PCR報告，但入境旅客之居家檢疫天數等措施不變。新制上路，《東森新媒體ETtoday》整理最新邊境管制懶人包，供民眾參考。

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入境人數總量管制放寬至4萬人次

即日起每週入境管制人數，放寬至4萬人次。指揮中心指揮官陳時中表示，自政策實施以來已逾半個月，考量國人出國期待、重症率並無升高，且疫情並未達低推估每日10萬人，「很明顯就是往下走」；為加強國際交流，決定放寬人數限制。

至於居檢天數何時改為0+7，陳時中表示，防疫比較謹慎，要一步一步來，等最新措施開始實施後再觀察；發言人莊人祥日前則說，7、8月會有一小波BA.4、BA.5的疫情，是否有望在8月放寬至0+7，要視當時情況而定。

3類人登機前「免持2日內PCR報告」

指揮中心宣布，自7月14日零時起（航班表定抵台時間），國人、持有效居留證及來台轉機者，搭機前得免持2日內PCR報告，惟境外篩檢陽性者，自採檢日起7日內應暫緩搭機，以維護航空及社區防疫安全。

不過陳時中表示，雖然免除登機前的2日內PCR，但入境時仍要做深喉唾液。他解釋，過去為了避免染疫者上機、入境造成國內醫療負荷，才要求出示上機前陰性報告；但現今因出境人數相對較多，加上國外疫情趨緩，PCR處所較少，「有陽性在國外滯留問題更大」，因此免除3類人PCR。

▲下周四開始，3類人登機前可免PCR。（圖／記者屠惠剛攝）

居家檢疫規定不變

指揮中心說明，入境旅客之檢疫天數、檢疫處所、檢測措施、居家檢疫及自主防疫期間之規定均維持不變。入境日為第0天，須進行3天居家檢疫+4天自主防疫。

入境檢測措施

1. PCR檢測：入境時（第0天），於機場/港口配合採集深喉唾液檢體，進行PCR檢測。

2. 家用快篩試劑檢測：入境時由國際港埠現場工作人員向2歲以上旅客發放2劑快篩，提供檢疫期間有症狀時，及自主防疫期間首次外出時使用。

3. 入境至檢疫處所交通工具：除搭乘防疫車隊外，開放親友或機關團體車輛接送，但應參照防疫車隊之規範，落實各項防疫措施。

自主防疫期間，應遵守之規範

1. 非必要不可外出。

2. 需有2日內家用抗原快篩陰性檢驗結果，才可外出工作及採買生活必需品。

3. 外出全程佩戴口罩及保持社交距離。

4. 商務履約得上班、參訪、演講、開會。但仍應全程佩戴口罩及保持社交距離。

5. 上班期間全程佩戴口罩，維持社交距離，有飲食需求時可暫免佩戴口罩，並於用畢立即佩戴口罩 。

6. 避免出入人潮擁擠場所或與不特定對象接觸。

7. 商務履約得於餐廳之獨立空間內獨自或與特定對象共餐，但應有隔板或維持社交距離。

8. 非急迫性需求之醫療或檢查應延後。

指揮中心表示，檢疫處所維持1人1戶或入住防疫旅宿，並以同一地點完成3+4為原則。此外，考量移工、漁工及學生採共同生活模式，群聚感染風險較高，自主防疫期間不得到校上課、工作，非必要不得外出。