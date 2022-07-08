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快訊／安倍晉三搶救後宣告不治！　享壽67歲

記者張方瑀／綜合報導

根據《NHK》報導，前日本首相安倍晉三8日在奈良市發表演說時，遭人從背後開槍擊中左胸，當場疑似就失去呼吸心跳，經送醫搶救後仍宣告不治，享壽67歲。

出生於日本政治世家的安倍晉三，在2006年成為日本戰後最年輕首相，不過僅就任一年就因內閣爭議不斷、自民黨在參院選舉中落敗而在同年9月以健康為由請辭。

安倍晉三接著於2008年重返政治舞台，並於2012年再度參選自民黨總裁勝選，成為該得首位回任總裁，且2017年再度連任，成為日本在任期間最長的內閣總理大臣。不過，安倍2017年8月因潰瘍性結腸炎復發，宣佈在補選結果出爐後請辭，最終於2017年9月16日正式卸下長達8年的內閣總理大臣一職，由菅義偉接任。

▲▼安倍晉三,安倍晉三2022.7.8遭槍擊。（圖／路透社）

▲安倍晉三遭槍擊畫面曝光。（圖／路透社）

安倍在日本被認為是典型的鷹派，他在中日關係上始終保持強硬態度，甚至主張修憲賦予自衛隊更多參與國際行動的能力。不過，安倍相對親台，身為親台議員聯盟「日華議員懇談會」顧問的他，原有消息傳出會在今年親自訪台，目的是為了牽制新任首相岸田文雄與外務大臣林芳正的親中立場。

▲▼日本前首相安倍晉三。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本前首相安倍晉三遭槍擊身亡。（圖／達志影像／美聯社）

安倍晉三今年3月和總統蔡英文視訊會談時重申「台灣有事等同日本有事，以及日美同盟有事」的觀點，並表態絕不允許武力片面改變現狀，「因此，個人也認為，為維持地區的安定，台灣跟日本共享情資是相當重要的。」

安倍晉三在第二次任內立即提出完整配套的經濟政策，並以貨幣貶值為主體，而被稱為「安倍經濟學」，更被通稱為「安倍三支箭」，即積極的金融政策、靈活的貨幣政策、喚起民間投資的成長戰略。不論是在景氣、股價或是企業獲利都有著顯著的成績，甚至將自雷曼兄弟事件後一路低迷的日經平均指數推上2萬日幣的高峰。

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