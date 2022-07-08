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才演講1分鐘「安倍晉三中2槍」相當嚴重　日本人崩潰：動搖國本

▲▼安倍晉三,安倍晉三2022.7.8遭槍擊。（圖／路透社）

▲安倍晉三現場畫面曝光。（圖／路透社）

網搜小組／劉維榛報導

今（8）日台灣時間10點30分左右，日本前任首相安倍晉三驚傳中彈，當場心肺停止緊急送醫，而他昏迷倒地畫面曝光，胸前流滿鮮血，日本警方則指稱，兇手從他背後射擊2槍。消息曝光後，一名日本網友嚇壞表示，「安倍也是超級保皇派，根本動搖國本！」

安倍晉三稍早在奈良市街頭發表政治演說時，不料遭歹徒以3公尺近距離槍擊。一名網友在PTT的Gossiping表示，得知安倍晉三中槍消息後，立刻私訊給大學同學日本人，「他嚇到整個人都很誇張，說安倍也是超級保皇派，根本動搖國本！」

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同學更驚慌失措反問原PO，「現在是路邊都掉霰彈是嗎？是不是只有他沒槍？」

底下網友熱議，「日本有合法的獵槍，但是管制很嚴格」、「等等...所以還是你告訴你同學才知道安倍被暗殺？」「家裡沒把霰彈槍不要說你是北海道國人」。

據《日本放送協會》（NHK）引述目擊者說法，安倍開始演講僅1-2分鐘，現場就傳出2聲槍響，他隨後倒地流血。嫌犯是一名40多歲男性，已因謀殺未遂罪名，在現場遭到逮捕，一把散彈槍也被立刻扣押，但其犯案動機目前未知。

自民黨相關人士表示，對於安倍晉三心肺停止相當擔憂，並說安倍晉三以救護車被送達現場，「相當嚴重的狀態」。隨後日媒發表安倍晉三被直升機送往醫院的空拍照，證實最初的傳言。

▼安倍晉三驚傳中槍躺地，身邊圍著群眾。（圖／翻攝自推特）

▲▼安倍晉三驚傳中槍躺地，身邊圍著群眾。（圖／翻攝自推特）

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ET快訊
快訊／安倍晉三中槍昏迷　嫌犯姓名背景曝光
LIVE／最新畫面！安倍晉三中槍瞬間曝光　頸部有洞命危
才演講1分鐘「安倍晉三中2槍」相當嚴重　日本人崩潰：動搖國本
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