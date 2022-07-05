找嘸真命天女！單身男花8萬相親13人全打槍　怒要業者把錢吐回來

▲新竹一名單身男子因想脫魯，花費8萬元委託徐姓男子進行約會，但林男和13人約會後，仍不滿意，怒要求徐男把錢吐回來。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Phere）



記者林冠吟／新竹報導

新竹一名林姓單身男子因想脫魯，付費8萬元委託徐姓男子進行結婚相親約會，不過林男自認在和對方安排超過10名的女生約會後，始終無法滿意，更氣憤表示，只要他不主動開口要求，徐男根本就不會幫他找相親對象，要求徐男將錢吐回來。不過徐男卻向法官表示，他已盡洪荒之力幫林男尋找對象。案經上訴至二審後，法官判徐男應還給林男4萬元為適當。

判決書指出，林姓男子因單身許久，想要尋找結婚伴侶，因此付費8萬元，委託徐姓男子進行結婚相親約會服務，2人也口頭約定服務期間為2年。

不過林男卻怒控，他和10多名女生相親後，徐男所安排的約會對象始終不符合他當初的要求期望，更氣憤表示，大多數情況下，他必須主動向徐男要求安排約會行程，徐男才會有動作，不然根本不會動！

林男也表示，2人在簽訂合約中也未訂定每次排約需要再另外付款，何況徐男所開出的價碼已比業界高出許多，而所謂排約方式也都是透過通訊軟體來進行聯絡，完全不需要額外的店面成本支出。

林男還說，徐男未能按照他的要求、期望與條件來安排相親對象，認為徐男廣告誇大不實，甚至將約會失敗的原因推卸給外在能力條件較差的相親男女，服務態度不佳，要求徐男將8萬元吐回來。

不過庭審時，徐男卻無奈向法官表示，他已幫林男安排至少13位對象相處，林男也有和約會對象一起出去玩或是看電影，「他真的已盡洪荒之力」，最後無法在一起也不能怪他。

一審時，簡易庭法官認為徐男確實已為林男提供13次介紹服務，且2人服務期限僅口頭約定，但林男事後也在去年7月6日，透過通訊軟體向徐男表示終止合約，認為2人委任關係終止勘已認定，依據徐男所提供之服務次數，認為徐男應還給林男4萬元為適當。徐男不服，上訴二審。

不過新竹地院審理後，仍認為原判決無誤，駁回上訴，維持原判，徐男仍須償還林男4萬元。全案定讞。