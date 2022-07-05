　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

找嘸真命天女！單身男花8萬相親13人全打槍　怒要業者把錢吐回來

▲星座專家艾菲爾點名「4星座」的戀愛運勢。（圖／取自免費圖庫Wikimedia Commons）▲白羊座的朋友在面對相親宴時，都有可能會遇到真命天子。（圖／取自免費圖庫Pikrepo）▲處女座的朋友在秋末冬初，進入人生下一個階段的機率很大。（圖／取自免費圖庫Phere）

▲新竹一名單身男子因想脫魯，花費8萬元委託徐姓男子進行約會，但林男和13人約會後，仍不滿意，怒要求徐男把錢吐回來。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Phere）

記者林冠吟／新竹報導

新竹一名林姓單身男子因想脫魯，付費8萬元委託徐姓男子進行結婚相親約會，不過林男自認在和對方安排超過10名的女生約會後，始終無法滿意，更氣憤表示，只要他不主動開口要求，徐男根本就不會幫他找相親對象，要求徐男將錢吐回來。不過徐男卻向法官表示，他已盡洪荒之力幫林男尋找對象。案經上訴至二審後，法官判徐男應還給林男4萬元為適當。

判決書指出，林姓男子因單身許久，想要尋找結婚伴侶，因此付費8萬元，委託徐姓男子進行結婚相親約會服務，2人也口頭約定服務期間為2年。

不過林男卻怒控，他和10多名女生相親後，徐男所安排的約會對象始終不符合他當初的要求期望，更氣憤表示，大多數情況下，他必須主動向徐男要求安排約會行程，徐男才會有動作，不然根本不會動！

林男也表示，2人在簽訂合約中也未訂定每次排約需要再另外付款，何況徐男所開出的價碼已比業界高出許多，而所謂排約方式也都是透過通訊軟體來進行聯絡，完全不需要額外的店面成本支出。

林男還說，徐男未能按照他的要求、期望與條件來安排相親對象，認為徐男廣告誇大不實，甚至將約會失敗的原因推卸給外在能力條件較差的相親男女，服務態度不佳，要求徐男將8萬元吐回來。

不過庭審時，徐男卻無奈向法官表示，他已幫林男安排至少13位對象相處，林男也有和約會對象一起出去玩或是看電影，「他真的已盡洪荒之力」，最後無法在一起也不能怪他。

一審時，簡易庭法官認為徐男確實已為林男提供13次介紹服務，且2人服務期限僅口頭約定，但林男事後也在去年7月6日，透過通訊軟體向徐男表示終止合約，認為2人委任關係終止勘已認定，依據徐男所提供之服務次數，認為徐男應還給林男4萬元為適當。徐男不服，上訴二審。

不過新竹地院審理後，仍認為原判決無誤，駁回上訴，維持原判，徐男仍須償還林男4萬元。全案定讞。

►食品級材料做的「玩沙工具」下殺5.9折！瑞典品牌超安心

ET快訊
朱俐靜「一張照」抓包12年男友劈腿　自責：怎把日子過成這樣
弘光科大女廁躲持刀噁男！　女被逼摸胸反抗遭砍傷
快訊／趙小僑生了！剖腹產娃「母女平安」
快訊／政院高官被爆「偷人妻」！　行政院回應
朱俐靜癌逝！他示警：7風險因子「必復發」　開燈睡覺也NG
他一看傻眼！林智堅碩論涉抄襲　竟「8、9頁大規模雷同」
女主播患乳癌　醫問「最近忙嗎」藏深意：別忽略身體每個變化
猴痘出現兒童首例！病毒「12倍速」突變　專家示警：代誌大條

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台東醫涉貪離世！27條黃金將拍賣　查扣15年「價格飆漲2.5倍」

小三偷吃6旬翁判賠7旬元配50萬　性侵案和解反獲200萬

校園驚魂！噁男躲弘光科大女廁強摸胸部不成　持刀劃傷女職員

重機乖寶寶連4天「開箱國道」　17騎士這路段貢獻國庫10多萬元

「潭中惡霸」魚虎入侵高雄！鼓山滯洪池冒死亡泡泡　民眾緊急圍捕

找嘸真命天女！單身男花8萬相親13人全打槍　怒要業者把錢吐回來

快訊／國1「1大車、1小車追撞」　紫爆回堵5公里

砸破一塊30公分磁磚　小叔夫妻告大嫂！官司2年半才打完

想給女友最難忘求婚　她雇打工仔「綁架塞後車廂」劇情神展開

政院高官「偷人妻」直擊！　還濫權允諾幫升官

朱俐靜抗癌2年過世享年40歲！　家人悲痛聲明：昨天離開了我們

朱俐靜演唱會成回憶...　永遠記得那個愛唱歌的妳

羅時豐：別罵我啦！..主持金曲惹議　後台苦笑求饒「老年人很可憐」

宜蘭妹學騎車「芭比Q了」　暴衝花圃網笑：後座真愛

陸首位F1車手賽中被頂　翻車起火摔出場幸無礙

李燕離婚7年...首同框「議長前夫」 他笑認：我來蹭她流量XD

《非常律師禹英禑》朴恩斌超會演　自閉症律師開庭...甩開偏見！

騎士禮讓行人被後車撞　無奈舉手...路人上前關心

男友神回避女友陷阱題XD　求生慾爆棚認真提問裝蒜

遇車想插進賣場排隊線　團結防守成功：送啦！

台東醫涉貪離世！27條黃金將拍賣　查扣15年「價格飆漲2.5倍」

小三偷吃6旬翁判賠7旬元配50萬　性侵案和解反獲200萬

校園驚魂！噁男躲弘光科大女廁強摸胸部不成　持刀劃傷女職員

重機乖寶寶連4天「開箱國道」　17騎士這路段貢獻國庫10多萬元

「潭中惡霸」魚虎入侵高雄！鼓山滯洪池冒死亡泡泡　民眾緊急圍捕

找嘸真命天女！單身男花8萬相親13人全打槍　怒要業者把錢吐回來

快訊／國1「1大車、1小車追撞」　紫爆回堵5公里

砸破一塊30公分磁磚　小叔夫妻告大嫂！官司2年半才打完

想給女友最難忘求婚　她雇打工仔「綁架塞後車廂」劇情神展開

政院高官「偷人妻」直擊！　還濫權允諾幫升官

勇士為4.4億豪華稅放棄小手套　高層決定「刺痛」灣區成員

陳喬恩墾丁行帶一堆名牌包　自爆患「包包配色強迫症」

台東醫涉貪離世！27條黃金將拍賣　查扣15年「價格飆漲2.5倍」

現代「歐規小改款Ioniq 5」IIHS撞測出爐　再奪最佳安全評選

男友開撩準岳母「想娶妳」！女友小劇場炸裂　網笑：該吃醋的是他

衛斯布魯克和杜蘭特、厄文一起練球？湖人記者還轉發

明天開搶！超商限時1天「美式、拿鐵買6送6」　可寄杯、冷熱互換

小三偷吃6旬翁判賠7旬元配50萬　性侵案和解反獲200萬

安柏赫德開戰了！怒揪「有假的陪審員」逼重審　祭出2新招再砲強哥

古亭師大生活圈　正羅斯福路「閱大安」打造高質感精品宅

悄悄進入前女友家...看她只穿內褲躺床 渣男硬上「瘋狂衝刺」：原諒一次

社會熱門新聞

女遺失Apple Watch　拾獲者竟來電：幫解鎖

政院高官「偷人妻」直擊！　還濫權允諾幫升官

沒立中柱挨罵自私　夫妻討50萬結局曝

榨乾老婆仍不滿足！軟爛人夫向外發展　她崩潰訴離

土城深夜爆全武行　21歲男帶槍談判遭圍毆

屁孩打老翁　帥大叔勸架現身

霸王客未付高雄➡新北車費1萬元！運將怒提告

美腿女求復合失敗　放火燒前男友的家

獨／型男英文師落水19年　因5字重啟尋人

屁孩揍阿北被逆轉　竟惹到十五神虎幫

快訊／國1「1大車、1小車追撞」　紫爆回堵5公里

林北不幹退休了！警最後上班日簽退照瘋傳

教官家暴2女兒　大學姐妺燒炭：幸好媽跟你離婚

即／空軍飛彈指揮部上尉躺寢室斷氣　送醫搶救亡

更多熱門

相關新聞

竹北房東問「工程師嗎」秒拒　新竹妹傻了

竹北房東問「工程師嗎」秒拒　新竹妹傻了

「還沒見到就直接被打槍，問了7、8個都這樣，哭啊啊啊啊啊啊！」一位女網友日前在Dcard發文，說她跟男友是新竹人，上班地點都在竹北，最近決定搬出來一起住，找租屋時卻大受打擊，因為很多房東都只想租給工程師，讓她大受打擊，「不是工程師到底怎麼了？其他行業的人就不正常嗎？」

外送員驚見恐怖男客　千人驚嚇「有味道」

外送員驚見恐怖男客　千人驚嚇「有味道」

快訊／新竹翁河床撿石頭失聯一夜　今尋獲遺體

快訊／新竹翁河床撿石頭失聯一夜　今尋獲遺體

新竹房價狂漲！她猶豫「該出手？」專家給1警告

新竹房價狂漲！她猶豫「該出手？」專家給1警告

林智堅轉戰桃園自稱「沒落跑」　凌濤嗆：民進黨為一人找工作

林智堅轉戰桃園自稱「沒落跑」　凌濤嗆：民進黨為一人找工作

關鍵字：

新竹單身婚友社相親

讀者迴響

熱門新聞

女遺失Apple Watch　拾獲者竟來電：幫解鎖

直擊Toyz與女友奈奈「路邊大方摸胸」

Lulu剛下工　聞朱俐靜噩耗崩潰！

朱俐靜驚傳癌逝！　享年40歲

朱俐靜癌逝！全台每天31人診斷罹乳癌　醫提醒「出現3徵兆」別拖了

女神剛分手！約他旅拍「忘情嘿咻」劇情驚呆

林智堅論文涉抄襲　本人回應了

20歲女租屋內輕生亡　房東怒告求償千萬敗訴

3縣市大雨！午後全台變天　有成颱訊號時間曝

黃金蟒纏繞轎車　在高速公路狂飆

洗衣服見這一幕爆尷尬！她傻了：我太古板嗎

朱俐靜「被劈腿」獨自抗癌2年　曾悲吐：反正走也是一個人

朱俐靜遭店員醬汁淋頭　反應激暖

電鍋放鞋櫃！公婆堅持「公用電煮飯」她傻眼

五星級飯店「磁磚縫夾1張紙」　真相揭曉

更多

最夯影音

更多
朱俐靜抗癌2年過世享年40歲！　家人悲痛聲明：昨天離開了我們

朱俐靜抗癌2年過世享年40歲！　家人悲痛聲明：昨天離開了我們
朱俐靜演唱會成回憶...　永遠記得那個愛唱歌的妳

朱俐靜演唱會成回憶...　永遠記得那個愛唱歌的妳

羅時豐：別罵我啦！..主持金曲惹議　後台苦笑求饒「老年人很可憐」

羅時豐：別罵我啦！..主持金曲惹議　後台苦笑求饒「老年人很可憐」

宜蘭妹學騎車「芭比Q了」　暴衝花圃網笑：後座真愛

宜蘭妹學騎車「芭比Q了」　暴衝花圃網笑：後座真愛

陸首位F1車手賽中被頂　翻車起火摔出場幸無礙

陸首位F1車手賽中被頂　翻車起火摔出場幸無礙

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面