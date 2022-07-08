兒童新冠新威脅！台大醫院收治2童染疫「併發中風」

▲台大醫院小兒部主任李旺祚（左）、副主任張鑾英（右）。（圖／台大醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

這一波本土疫情爆發以來兒童確診人數明顯增加，過去關注嚴重併發症包含腦炎、MIS-C等，不過，台大醫院兒童醫療團隊今（8）日示警，中風與腦血管病變也是新冠病毒感染兒童可能預見的神經併發症。台大醫院近期就收治8歲跟12歲男童確診併發中風個案，所幸經治療後恢復良好。

台大醫院兒童醫療團隊8日上午召開「小朋友確診怎麼辦，兒童疫苗該如何施打，認識兒童疫苗記者會」希望幫擔心孩子們的家長詳細解答。

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台大兒童醫院院長黃立民表示，先前新冠疫情都以成人為主，然而這波Omicron疫情在兒童感染達到族群人口該有比例，顯示其實病毒喜歡小孩，也有一定的殺傷力，有包含神經學等重症表現，疫苗接種更顯重要。

台大醫院小兒部主任李旺祚說明，兒童感染新冠病毒的表現多樣且與成人不盡相同，兒童重症許多有神經系統的異常，除了腦炎以外，還可能出現腦血管病變導致缺血性中風。

李旺祚分享，台大醫院6月中旬首創全台兒童青少年染疫後併發症通報系統，目前收集1163人次資料，有404人住院，其中更有148人約37%有神經相關症狀。值得注意的是，還有2例腦中風，都是台大醫院收治。

李旺祚說明，其中1名為12歲男童，染疫後出現發燒、右側麻木無力，MRI檢查顯示血管病變，腦左側與右邊額葉也有病變，屬於輕微中風。另1人為8歲男童，情況較為嚴重，染疫出現發燒、局部抽搐、肝腎功能異常，相關檢查發現腦炎、且磁振造影顯示發炎反應併局部缺血，還有明顯血管病變，所幸兩人經過治療都已經恢復良好





▲▼台大醫院兩名兒童染疫出現中風併發症。（圖／記者洪巧藍攝）

李旺作也提到，2020年國際相關研究發現新冠個案中風約9.82%，但是台大從併發症通報系統蒐集目前全台近20家醫院統計，兒童確診後中風比率達到1.5%，顯示中風是少見但可能發生的神經併發症，另腦血管相關影響在Omicron感染合併神經併發症的病童，可能不是少見的現象，要特別留意。

醫療團隊強調，施打疫苗是預防新冠肺炎的有效方式，尤其在預防新冠病毒感染所導致的重症與長期後遺症上至關重要。台大醫院小兒部副主任張鑾英分享，台大醫院兒童確診病例從3月底開始顯現，到5月中旬處於高峰，國內也從5月初與5月底分別開打莫德納、BNT兒童疫苗，針對5~11歲兒童進行預防，自此院內兒童確診人數就開始下降。

▲兒童新冠疫苗開打之後，台大醫院小朋友確診個案數就開始下降。（圖／記者洪巧藍攝）

另從累積來院個案來看，也發現目前還不能接種疫苗的5歲以下比例比其他年齡層兒童要高。張鑾英說，整體而言，兒童確診與住院個案大多是尚未打疫苗的幼童，並且隨著疫苗施打，兒童個案逐漸下降，另值得注意的是，兒童家庭傳播的機率更高，通常家中有人確診，兒童約9成會遭到感染。

台大醫院小兒感染科主任呂俊毅說明，從臨床試驗以及真實世界數據來看，兒童施打疫苗免疫反應與成人相當，研究顯示疫苗針對變異株的保護效果雖有下降，但針對重症仍保有大約7到9成的保護力；而兩劑疫苗對於預防MIS-C可達8至9成。

▲小朋友確診怎麼辦 兒童疫苗該如何施打，臺大醫院認識兒童疫苗記者會。（圖／台大醫院提供）

至於家長擔心的心肌炎風險，國內外數據顯示，目前疫苗導致的心肌炎發生機率，平均約十萬分之一，即使風險最高的青少年男性也只有萬分之一，且多為輕症，極少有死亡案例，幾乎不會留下後遺症；若得到新冠肺炎，產生心肌炎或MIS-C造成心臟影響的比例遠高於疫苗引起的心肌炎。

團隊建議，由於新冠疫苗確實可以預防新冠病毒感染後轉為更危險的中重症，有其重要的防治效果，且副作用與後遺症相較染疫後的中重症機率更是微乎其微，因此請家長們不用太過擔心，儘早讓兒童施打疫苗提升保護力，同時也讓確診後轉為中重症的機率降低。