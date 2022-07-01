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快訊／國防部：依高院判決　收回愛德幼兒園占用土地

▲▼北市私立愛德幼兒園。（圖／北市私立愛德幼兒園官網）

▲北市私立愛德幼兒園。（圖／北市私立愛德幼兒園官網）

記者董美琪／綜合報導

國防部學人新村內的愛德幼兒園遭報導因國防部收回土地，通知家長臨時停止招生。對此，國防部今天回應一切依法行政，由於台北高等法院6月14日判決確定，愛德幼兒園應返還無權占用的國有房地，並給付不當得利等費用，因此尊重司法判決。

國防部晚間發布新聞稿，針對媒體報導「軍方收回土地，生態幼兒園不招生」等內容，國防部今(1)日說明如後：

一、台北市私立愛德幼兒園占用學人新村部份房地，經營幼兒教育事業，業經台北地方法院105年7月4日、107年9月28日，及台北高等法院111年6月14日判決確定，應返還無權占用之國有房地，並給付不當得利等費用。

二、本案訴請遷讓返還房地，業經法院判決國防部勝訴，基於土地管理機關須善盡保管維護之責，後續將秉依法行政立場，及尊重司法判決原則辦理。

三、有關維護幼兒受教權事宜，本部將配合台北市教育局適法協處。

愛德幼兒園晚間也發聲明，「感謝各界關心國防醫學院附設台北市私立愛德幼兒園與軍方纏訟多年的議題。本案歷時已久，案情複雜，近日愛德接獲高等法院再審之訴駁回的判決，至表遺憾，但仍努力與軍方共同協調，以維護孩童的受教權為前提，共同討論出最佳方案。非常感謝軍方願與愛德共同守護孩童的受教權益，在孩童受教權與適法妥處的交集中努力找到空間，愛德全員至深銘感。後續細節尚需時間與軍方商討妥擬，努力給孩子最好的教育環境。」

愛德幼兒園座落於台北市汀州路三段國防醫學院學人新村內，根據官網介紹，愛德幼兒園是國防醫學院在位最久的盧致德院長，為了照顧國防醫學院的老師們，以美國醫藥援華會的捐款興建而成。

學人新村的英文「ABMAC Village」，ABMAC即是美國醫藥援華會American Bureau for Medical Aid in China的縮寫，盧院長在學人新村內設立愛德幼稚園，照顧教職人員子女，因此，愛德的由來，要從學人新村的興建說起。

民國38年，國防醫學院跟隨政府遷台，以台北市水源地為院址，用舊日軍營舍做校舍，但不敷使用，供教職人員居住的居所亦擠迫簡陋，但當時政府經費拮据，無法撥款供國防醫學院增建校舍，盧致德院長因此專程赴美爭取奧援，募款興建校舍及教職宿舍。

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國防部愛德幼兒園學人新村

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