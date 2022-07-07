中古車動手腳！10年小鴨「里程蒸發20萬」　黑心車商狠撈122萬

▲蔡男、游男經營中古車買賣，涉嫌竄改里程表。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

買賣中古車最怕遇到「調表車」。彰化花壇台1線中古車行林立，蔡男及游男看準龐大商機，在當地開設「喜美汽車廣場」(現已停業)買賣中古車，自2019年至2020年8月間，涉嫌將車行內多輛汽車以每輛500元代價，委請他人「調表」竄改里程數，並以此獲利152倍、高達122萬元。檢方偵結後依詐欺罪將2人起訴，彰化地院法官審酌，依詐欺取財罪判蔡、游2人各1年6月徒刑，考量2人已與所有受害者達成和解，宣告緩刑5年。

檢方調查，蔡男與游男看準買賣中古車獲利的龐大商機，在花壇鄉開設喜美汽車廣場，從自2019年至2020年8月間，將車行內的8輛TOYOTA、5輛HONDA、2輛MITSUBISHI及HYUNDAI每輛以500元的代價，委由他人竄改里程數，其中1輛2009年出產、車齡10年的「小鴨」TOYOTA YARIS，將原本22萬里程「下修」20萬，里程數竄改成2萬多，粗估2人修改16輛車只花了8000元，但不法獲利152倍，高達122萬元。

檢方認為，里程數乃車輛實際使用損耗的具體狀況，攸關車輛的性能、品質、維護保養、價格及後續耐用的時限，除非購買者另有其特定的消費目的，諸如骨董車、絕版車款或零件汰換等；另有其他諸如是否為事故車、泡水車、贓車等等影響價值之因素，中古車里程數仍為消費者決定締約與否或影響車價的重要因素。

彰化地院法官審酌，蔡、游2人經營中古車買賣，不思誠信經營，擅自竄改里程數，心存僥倖欺瞞消費者，催折社會大眾對中古車市場的信賴感，影響交易秩序甚鉅，所為實不可取。

但法官考量，2人犯後態度良好，先前也無前科紀錄，且犯後已與所有被害人達成和解，並全數履行，因此依詐欺取財罪分別判處2人有期徒刑1年6月，宣告緩刑5年，期間付保護管束，並應提供60小時之義務勞務，並於判決確定後2年內向公庫支付新台幣8萬元。