　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

吃抗肺結核藥物　彰化父子相繼過世！家屬討公道：我家兩條命

▲家屬質疑服用抗結核藥物造成父子亡。（圖／林小姐提供，以下同）

▲服用抗結核藥物父子相繼過世。（圖／林小姐提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市有一對林姓父子於2019年先後服用抗肺結核用藥後，竟爆發猛爆性肝炎、肝癌過世，家屬質疑抗肺結核藥物造成肝臟嚴重受損，向藥害救濟基金會申請藥害救濟，林父獲得85萬元救濟金，但林子被認定死於肝細胞癌，無關用藥，因此未獲救濟，家屬已向行政院法規會提起訴願，要討回公道，也希望政府能重新檢視相關用藥規範。

▲▼家屬質疑服用抗結核藥物造成父子亡。（圖／林小姐提供，以下同）

▲林小姐說明爸爸及弟弟服用抗肺結核藥後的身體狀況。

林父的女兒今天出面指出，他的父親是職業校車司機，平日生活正常，2019年63歲，治療前63公斤，在職業體檢時發現罹患肺結核，9月開始治療服用複合處方的抗肺結核藥物AkuriT-4，4個月後就出現猛爆性肝炎，瘦到58公斤，在醫院住院大約15天後過世。

▲▼家屬質疑服用抗結核藥物造成父子亡。（圖／林小姐提供，以下同）

▲林父服用抗肺結核藥AkuriT-4。

林小姐指出，調查過許多醫療及用藥期刊等相關資料，發現父親吃的抗肺結核藥AkuriT-4，她的弟弟預防性投藥服用isoniazid藥物，這兩種藥的副作用都有可能造成肝臟損傷，2人卻都走了，真的很難接受。

▲▼家屬質疑服用抗結核藥物造成父子亡。（圖／林小姐提供，以下同）

▲林子死因為肝細胞癌。

林小姐的父親獲85萬元藥害救濟，但她的弟弟卻被認定與肝癌末期有關，與抗肺結核藥物無關，不符合藥害救濟，因此再提出申訴也被駁回，現在等訴願結果通知。

▲▼家屬質疑服用抗結核藥物造成父子亡。（圖／林小姐提供，以下同）

▲林子服用抗肺結核用藥isoniazid。

林父與37歲的林子長年住在一起，林子在父親檢查出罹患肺結核後，也到醫院檢查，發現有潛伏性肺結核感染，必須預防性用藥，開始服用單一處方的抗肺結核藥物isoniazid。

▲▼家屬質疑服用抗結核藥物造成父子亡。（圖／林小姐提供，以下同）

▲林子原為陽光少年病榻時瘦到不到40公斤。

林小姐表示，弟弟有Ｂ肝帶原，長期服抗肺結核藥9個月，至2020年6月發現經常疲累，到醫院抽血檢測發現肝指數上升，經過超音波及電腦斷層檢驗，腹部有一個14公分大的腫瘤呈現肝硬化，切片的病理診斷為第4期肝細胞癌，經過1年治療後，去年7月疫情3級警戒期間在家死亡，死亡時不到40公斤。

▲▼家屬質疑服用抗結核藥物造成父子亡。（圖／林小姐提供，以下同）

▲藥害申訴後指林子用藥正常。

林小姐依據中央研究院院士（副總統陳建仁）在北京舉行的亞太區肝臟研究學會年會發表中圖表指出，B型肝炎病人沒有吃B肝病毒藥治療之前的病毒量，超過2000單位的有九成，但不代表他們一定會全數變成肝癌，依照國民健康署統計國內有將近300萬人為B型肝炎帶原者，每年大約1萬人被診斷出肝癌。B肝病毒的單位一般最高甚至有破億的數字，弟弟只有3257 iu/ml，不算嚴重的B肝病毒量，因此認為與本身B肝較無關聯，也無肝癌家族史，因此與結核用藥較有關聯。

▲▼家屬質疑服用抗結核藥物造成父子亡。（圖／林小姐提供，以下同）

▲林小姐指弟弟B肝病毒量很低。

林女質疑表示，當時醫院在服藥期間有抽血檢測，但沒有照超音波，結果害得父親及弟弟因為吃了抗肺結核用藥才失去生命。對此部立彰化醫院院長室顧問醫師黃伊文表示，Isoniazid屬單一配方是屬預防性用著藥，不是治療是屬預防未來會發病，單一處方會產生肝毒性相對較低，死亡與肝腫瘤較有關聯，若本身有B肝帶原，定期抽血檢查，用藥後2星期、一個月、2個月， 若有倦怠等症狀停藥、沒有症狀繼續用藥，至於服藥過程父子都有肝疾，只須抽血檢查，超音波是在例行的肝癌檢驗。

▲▼家屬質疑服用抗結核藥物造成父子亡。（圖／林小姐提供，以下同）

▲林父與林子與家人快樂用餐。

林女指出，她想表達的是B肝患者治療肺結核用藥期間，應該要搭配超音波檢查而不是只有抽血，發現的時候都已經肝癌末期了 ，肺結核的藥這麼傷肝，政府應該要考慮是否要更換其他藥物 ，或採購更好的藥。

▲▼家屬質疑服用抗結核藥物造成父子亡。（圖／林小姐提供，以下同）

▲林小姐弟弟過世仍在訴願中。

「我家人兩條人命犧牲」，林女說，希望可以換得一些重視改革，他們不是第一個，也不會是最後一個因為治療肺結核過世的，並強調，藥害救濟審查為何沒有通過，請他們公布資料 ，而不是黑箱作業，也已向行政院法規會提起訴願，希望有相同狀況的受害者家屬跟她聯繫，一同站出來為自身權益討公道。

ET快訊
元元被海浪狂打「超小泳衣整件掉下來」！　大尺度畫面看光
掰了5張台積電！305萬頭期款「All in力積電」　1年後
快訊／台股跌破萬四！急殺350點　台積電最低到435元
快訊／黃嘉千首發聲明！認了離婚「這個決定很艱難」
快訊／湖口鄉長癌逝！　今午家中離世
25歲女網紅「被塞冰櫃2個月」淪凍屍！　抖音留最後身影
黃嘉千「1年內鬧翻夏克立」！去年還在放閃　曾飛加拿大救婚

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北藝大舍監開賓士撞學校！車上掉出「巧克力」　意外扯出她販毒

臉書PO「妳是薪水小偷？」還指名　2憲兵女士官罵女上士慘了

扯！麥當勞旁樹叢「野戰12歲女童」　基隆男賠36萬換免囚

「磨到破皮了」鹹濕cosplay電愛內容曝　人夫小三要賠正宮40萬　

快訊／湖口鄉長林志華驚傳病逝！長期抗癌　今午家中離世

吃抗肺結核藥物　彰化父子相繼過世！家屬討公道：我家兩條命

陳超明貪百萬「天真的黑一邊」！怒批司法已死　法院重判理由曝

有人摔死！女自認買到凶宅求退273萬　沒舉證「受陰魂影響」吞敗

網約購車深夜試駕！買家竟直接開走奧迪A3　他傻眼急衝警局報案

聯結車西濱酒駕撞死1人又出事　不到5km處又有大貨車翻覆

騎士禮讓行人被後車撞　無奈舉手...路人上前關心

朱俐靜相信「靈魂是存在的」　做完最後專輯...沒留遺憾了

愛上工地！2女揮汗打拼　讚時間自由、滿滿人情味

Sandy.Lulu合體「我們真的不熟」　拍照她伸手：要開始擋囉XD

外送員「夾腳拖2度被沖走」　暴雨送餐！客戶不喝了拒收

智孝到鍾國家喊：我們的婚房　見昭旻肖想他..怒了「不可能的事」XD

染髮耗時、美甲太礙事！　她崩潰：當漂亮女生真難

陳柏霖法庭吐金句「怕狗錯了嗎？」　《正義的算法》虐狗案件引共鳴

台大生暑假超自律日常 一周天天早起看書8小時

朱俐靜演唱會成回憶...　永遠記得那個愛唱歌的妳

北藝大舍監開賓士撞學校！車上掉出「巧克力」　意外扯出她販毒

臉書PO「妳是薪水小偷？」還指名　2憲兵女士官罵女上士慘了

扯！麥當勞旁樹叢「野戰12歲女童」　基隆男賠36萬換免囚

「磨到破皮了」鹹濕cosplay電愛內容曝　人夫小三要賠正宮40萬　

快訊／湖口鄉長林志華驚傳病逝！長期抗癌　今午家中離世

吃抗肺結核藥物　彰化父子相繼過世！家屬討公道：我家兩條命

陳超明貪百萬「天真的黑一邊」！怒批司法已死　法院重判理由曝

有人摔死！女自認買到凶宅求退273萬　沒舉證「受陰魂影響」吞敗

網約購車深夜試駕！買家竟直接開走奧迪A3　他傻眼急衝警局報案

聯結車西濱酒駕撞死1人又出事　不到5km處又有大貨車翻覆

台股萬四失守！殺363點收最低13985　台積電下跌10.5元、收435.5元

明天小暑！命理師警告7禁忌別犯 「這3生肖」當心健康亮紅燈

統一獅新洋投鎖定韓職三振王　蘇泰安：有機會簽下

北藝大舍監開賓士撞學校！車上掉出「巧克力」　意外扯出她販毒

臉書PO「妳是薪水小偷？」還指名　2憲兵女士官罵女上士慘了

前統一洋砲羅薩找到工作了！加盟墨西哥聯盟

桃園就服處推「 職場叢林大進擊」桌遊　新鮮人體驗職場情境

台東縣111學年國中小暨幼兒園正式教師甄選今登場　開缺131名

LIVE／莫德納幼兒劑型疫苗施打規畫　指揮中心最新說明

百鬼漫遊！台南殭屍展加碼活動來了　鬼月這3天邀民眾午夜Cosplay

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

社會熱門新聞

「醫師好辣」已婚名醫偷吃美女業務　摩鐵開房全直擊

即／汽車警報器狂響　男「肚子爆開」陳屍駕駛座

快訊／西濱重大車禍！聯結車、2轎車追撞　1命危2傷

快訊／立委蔡易餘車禍！座車嚴重毀損　送醫救治中

女遺失Apple Watch　拾獲者竟來電：幫解鎖

「醫師好辣」偷情名醫被拍　因150萬影片遭流出

第一女優票選！吳夢夢跟娃娃都輸「她」

畫面曝！蔡易餘座車飆撞轎車「噴飛翻覆」3傷送醫

Apple Watch變她的　失主要國賠

噴藥驅蛀蟲竟沒清場　害1家4口中毒4歲女童慘死

立委集體收賄案判決出爐！蘇震清遭重判10年

醫師好辣名醫「不倫美女業務」愛家形象毀　跟拍影片藏貓膩

快訊／湖口鄉長驚傳病逝！長期抗癌　今午家中離世

小五男童遭霸凌「波比跳」　二審獲國賠

更多熱門

相關新聞

司機國道停路肩捆貨　遭撞飛不治

司機國道停路肩捆貨　遭撞飛不治

國道3號197K今（5日）晚發生追撞車禍，國道警方初步調查，是1輛自小貨車薛姓駕駛（53歲）疑似停在路肩，下車綑綁貨物，遭到後方自小貨車林姓駕駛（39歲）撞飛倒地，身體多處骨折重傷，彰化消防局據報後，火速派遣消防分隊送醫急救，至於整起車禍肇事原因，有待進一步調查釐清。

被鄉長耽誤的斜槓超人　他一人擁23張證照

被鄉長耽誤的斜槓超人　他一人擁23張證照

不准同學無照騎車　6少年勸阻不成半夜鬥毆

不准同學無照騎車　6少年勸阻不成半夜鬥毆

彰化暴雨街道淹水　客戶拒收外送員傻眼

彰化暴雨街道淹水　客戶拒收外送員傻眼

揪合資台中七期土地！　他抵押房產500萬險被騙

揪合資台中七期土地！　他抵押房產500萬險被騙

關鍵字：

彰化肺結核AkuriT-4isoniazid藥害救濟衛福部肝腫瘤肝癌B肝

讀者迴響

熱門新聞

黃嘉千驚傳16年婚變「打離婚官司」！

「醫師好辣」已婚名醫偷吃美女業務　摩鐵開房全直擊

比特被煙火嚇壞　冰箱炸裂全是血

即／汽車警報器狂響　男「肚子爆開」陳屍駕駛座

高雄「16位傳奇人物」被挖出！這都市傳說在地人怕爆

黃嘉千爆16年婚卡關「主因瘋傳」！

柯佳嬿穿真理褲　坤達提醒1部位跑出來

地標級麥當勞歇業！　台中站前中正店10日熄燈

竇智孔突爆氣PO文「下課粒是垃圾」！

瘦子帶孕妻住渡假村被拍：不會再去了

黃嘉千脾氣失控　夏克立：我不是妳助理

3000公尺跑15分鐘很難？　館長：X你娘

嬤幫孫看功課簽2字！媳婦笑瘋：可愛的婆婆

囂張男特斯拉整車爽睡、國道飆時速246km

周杰倫新歌來了！　網激動：終於等到了

更多

最夯影音

更多
騎士禮讓行人被後車撞　無奈舉手...路人上前關心

騎士禮讓行人被後車撞　無奈舉手...路人上前關心
朱俐靜相信「靈魂是存在的」　做完最後專輯...沒留遺憾了

朱俐靜相信「靈魂是存在的」　做完最後專輯...沒留遺憾了

愛上工地！2女揮汗打拼　讚時間自由、滿滿人情味

愛上工地！2女揮汗打拼　讚時間自由、滿滿人情味

Sandy.Lulu合體「我們真的不熟」　拍照她伸手：要開始擋囉XD

Sandy.Lulu合體「我們真的不熟」　拍照她伸手：要開始擋囉XD

外送員「夾腳拖2度被沖走」　暴雨送餐！客戶不喝了拒收

外送員「夾腳拖2度被沖走」　暴雨送餐！客戶不喝了拒收

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面