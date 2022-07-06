吃抗肺結核藥物　彰化父子相繼過世！家屬討公道：我家兩條命

▲服用抗結核藥物父子相繼過世。（圖／林小姐提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市有一對林姓父子於2019年先後服用抗肺結核用藥後，竟爆發猛爆性肝炎、肝癌過世，家屬質疑抗肺結核藥物造成肝臟嚴重受損，向藥害救濟基金會申請藥害救濟，林父獲得85萬元救濟金，但林子被認定死於肝細胞癌，無關用藥，因此未獲救濟，家屬已向行政院法規會提起訴願，要討回公道，也希望政府能重新檢視相關用藥規範。

▲林小姐說明爸爸及弟弟服用抗肺結核藥後的身體狀況。

林父的女兒今天出面指出，他的父親是職業校車司機，平日生活正常，2019年63歲，治療前63公斤，在職業體檢時發現罹患肺結核，9月開始治療服用複合處方的抗肺結核藥物AkuriT-4，4個月後就出現猛爆性肝炎，瘦到58公斤，在醫院住院大約15天後過世。

▲林父服用抗肺結核藥AkuriT-4。

林小姐指出，調查過許多醫療及用藥期刊等相關資料，發現父親吃的抗肺結核藥AkuriT-4，她的弟弟預防性投藥服用isoniazid藥物，這兩種藥的副作用都有可能造成肝臟損傷，2人卻都走了，真的很難接受。

▲林子死因為肝細胞癌。

林小姐的父親獲85萬元藥害救濟，但她的弟弟卻被認定與肝癌末期有關，與抗肺結核藥物無關，不符合藥害救濟，因此再提出申訴也被駁回，現在等訴願結果通知。

▲林子服用抗肺結核用藥isoniazid。

林父與37歲的林子長年住在一起，林子在父親檢查出罹患肺結核後，也到醫院檢查，發現有潛伏性肺結核感染，必須預防性用藥，開始服用單一處方的抗肺結核藥物isoniazid。

▲林子原為陽光少年病榻時瘦到不到40公斤。

林小姐表示，弟弟有Ｂ肝帶原，長期服抗肺結核藥9個月，至2020年6月發現經常疲累，到醫院抽血檢測發現肝指數上升，經過超音波及電腦斷層檢驗，腹部有一個14公分大的腫瘤呈現肝硬化，切片的病理診斷為第4期肝細胞癌，經過1年治療後，去年7月疫情3級警戒期間在家死亡，死亡時不到40公斤。

▲藥害申訴後指林子用藥正常。

林小姐依據中央研究院院士（副總統陳建仁）在北京舉行的亞太區肝臟研究學會年會發表中圖表指出，B型肝炎病人沒有吃B肝病毒藥治療之前的病毒量，超過2000單位的有九成，但不代表他們一定會全數變成肝癌，依照國民健康署統計國內有將近300萬人為B型肝炎帶原者，每年大約1萬人被診斷出肝癌。B肝病毒的單位一般最高甚至有破億的數字，弟弟只有3257 iu/ml，不算嚴重的B肝病毒量，因此認為與本身B肝較無關聯，也無肝癌家族史，因此與結核用藥較有關聯。

▲林小姐指弟弟B肝病毒量很低。

林女質疑表示，當時醫院在服藥期間有抽血檢測，但沒有照超音波，結果害得父親及弟弟因為吃了抗肺結核用藥才失去生命。對此部立彰化醫院院長室顧問醫師黃伊文表示，Isoniazid屬單一配方是屬預防性用著藥，不是治療是屬預防未來會發病，單一處方會產生肝毒性相對較低，死亡與肝腫瘤較有關聯，若本身有B肝帶原，定期抽血檢查，用藥後2星期、一個月、2個月， 若有倦怠等症狀停藥、沒有症狀繼續用藥，至於服藥過程父子都有肝疾，只須抽血檢查，超音波是在例行的肝癌檢驗。

▲林父與林子與家人快樂用餐。

林女指出，她想表達的是B肝患者治療肺結核用藥期間，應該要搭配超音波檢查而不是只有抽血，發現的時候都已經肝癌末期了 ，肺結核的藥這麼傷肝，政府應該要考慮是否要更換其他藥物 ，或採購更好的藥。

▲林小姐弟弟過世仍在訴願中。

「我家人兩條人命犧牲」，林女說，希望可以換得一些重視改革，他們不是第一個，也不會是最後一個因為治療肺結核過世的，並強調，藥害救濟審查為何沒有通過，請他們公布資料 ，而不是黑箱作業，也已向行政院法規會提起訴願，希望有相同狀況的受害者家屬跟她聯繫，一同站出來為自身權益討公道。