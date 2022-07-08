安倍晉三遭槍擊！醫憂2部位中彈「恐有生命危險」　搶救關鍵曝

記者楊晏琳／台北報導

日本前首相安倍晉三今（8日）上午在奈良演講時，傳遭兇嫌利用霰彈槍擊中左胸及頸部等2部位，目前意識不明、心肺機能停止。醫師指出，霰彈槍子彈打中左胸、頸部2位置後，行進過程會產生分裂，危及心臟及大血管，恐有立即生命危險。

▲日本前首相安倍晉三。（圖／達志影像／美聯社）

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衛福部桃園醫院災難醫學科主任蕭雅文表示，若遭槍擊，嚴重狀況要視中彈位置而定。以現有消息來看，安倍晉三從背後遭槍擊，若左胸、頸部2位置被打到，可能會危及到心臟及大血管，或造成肺部嚴重穿刺傷口，「的確有可能會出現立即生命危險！」

蕭雅文解釋，霰彈槍可能是多發子彈，擊中身體後還會在裡面行進、產生分裂，槍擊殺傷力也可能因此增大。

蕭雅文表示，雖然嫌犯有明確目標對象，但後續恐會對其他現場搶救人員或民眾造成二次傷害，因此維持現場安全非常重要。她也強調，無論是什麼傷，最重要的是確保患者呼吸道暢通，若有大出血狀況就應立即離開現場、前往附近醫院處置。

外電也指出，安倍晉三已進行AED施救，蕭雅文也解釋，當有心停或生命徵兆不明確2狀況時，就需使用AED立即搶救，這是處置危急的基本動作。

不過根據共同社最新報導，日本奈良縣警方透露，嫌犯襲擊安倍時使用的是手槍，而非霰彈槍。

▲ 安倍晉三遇襲，作案槍枝為自製手槍。（圖／翻攝自推特）