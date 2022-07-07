天有異象？美國驚現詭異綠色天空　強烈風暴狂襲

▲美國多地出現強烈對流風暴，出現綠色天空。（圖／翻攝自推特，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

美國近日出現綠色天空的詭異景象，當地許多民眾紛紛把這一幕拍下來PO上網。原來這現象與天氣有關，因為中西部地區本周出現典型的「德雷科」（derecho），也就是移動迅速的大面積強烈對流風暴，而在這惡劣天氣來襲期間，或是來襲之前，天空有可能變成不尋常的顏色。

綜合紐約時報、獨立報報導，美國中西部地區本周遇上強烈風暴來襲，不但移動速度快，影響範圍廣，且破壞力極強，依據國家氣象局（NWS）的說法，此種強烈對流風暴為典型的「德雷科」，是種風速超過每小時58英里（時速93公里）的大型連續事件。

就在5日，南達科他州就受到這種風暴侵襲，部分地區出現每小時99英里的強風，內布拉斯加州、愛荷華州部分地區也受到影響。

不過就在風暴來到南達科他州人口最多的城市蘇瀑（Sioux Falls）之前，天空變成一整片螢光綠（neon green）的顏色。許多人在社群媒體分享這令人震撼的一幕，就連該州交通部監視器影像也拍到這一幕。

專家說明，風暴帶來的巨大雨滴與冰雹濾掉多數顏色的波長，唯有藍光波長能夠穿透雲層，接著在下午或傍晚的時刻，夕陽日落所產生的紅黃光與藍光結合，這才產生綠色天空的景象。蘇瀑氣象學家羅傑斯（Peter Rogers）透露，這種不同尋常的顏色有時會在風暴來襲之前或是來襲期間出現。

▼ 美國出現綠色天空的原因與天氣有關。（圖／路透）