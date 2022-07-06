肥皂有什麼魔力「讓人洗澡愛用？」網揭3點完勝沐浴乳：洗30年了

▲肥皂不只能洗手，也可以用來洗澡。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／閔文昱報導

現代人洗澡大多使用沐浴乳，有些老一輩喜歡用「肥皂」來洗身體，但清潔程度與洗後舒適度則每個人感受不同。有網友發文指出，他近日在超商發現，有一區竟然在主打進口肥皂，讓只有在當兵時用過肥皂洗澡的他相當意外，好奇「肥皂這種古老的產品有什麼的魔力讓現代人還會繼續用呢？」文章一出引發熱議。

一名網友6日在PTT發文表示，近日到7-11看到最顯眼一區在主打進口肥皂，猜想應該是用肥皂的人口不少才會進貨，不過這也讓他相當疑惑，因為他平常都是用媽媽買的沐浴乳，只有在當兵時用過肥皂洗澡，且因肥皂小小一顆可以快速清洗全身，所以洗完後還有足夠的時間休息，「可多講2分鐘電話」，不還是好奇「洗澡用肥皂的人多嗎？」

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▲有網友好奇使用肥皂的優點。（圖／翻攝自PTT）

文章曝光後，不少鄉民認為肥皂洗澡「方便」、「成分天然」、「環保」是相較於沐浴乳的3大優勢，「方便好用啊，沐浴乳隨身罐也沒多好帶」、「很多沐浴乳洗完會有洗不乾淨的感覺」、「肥皂洗了30年，好用」、「比起沐浴乳的化學成分，肥皂相對單純」、「環保，人工添加物也很少，用完就消失沒有」。

據了解，沐浴乳跟肥皂最主要的差別，是具有清潔力的「界面活性劑」成分不同，肥皂的界面活性劑來自脂肪酸與強鹼作用後，pH值多數大於9，為鹼性；而沐浴乳同樣有界面活性劑，pH值通常是中性到弱酸性。

台北市萬芳醫院皮膚科陳亭睿醫師過去就曾提醒，有些民眾冬季會出現皮膚乾癢的狀況，這類民眾則不建議使用肥皂洗澡，因為肥皂也會讓皮膚油脂流失，應該以中性沐浴乳為佳，最好洗澡完能擦點保濕乳液，才能防止皮膚乾裂情況加劇。

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