　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園閩南文化節自製大戲《鬥陣2》　7／9起青埔陽光劇場演出2天

▲2022桃園閩南文化節自製大戲《鬥陣2》。（圖／文化局提供）

▲2022桃園閩南文化節自製大戲《鬥陣2》。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2022桃園閩南文化節自製大戲《鬥陣2》，本週六、日(7/ 9、10日)晚間7時30分在位於青埔的桃園陽光劇場盛大開演，誠摯邀請市民朋友歡喜來逗陣。《鬥陣2》演出現場有綜藝天團-浩角翔起、保庇天后-王彩樺等在地及特色藝陣團隊共11團，更在觀眾入場後安排霹靂Q偶與大家相見歡及有獎徵答，節目精彩可期，謹此一次，錯過可惜。

▲2022桃園閩南文化節自製大戲《鬥陣2》。（圖／文化局提供）

市府文化局表示，《鬥陣2》故事是以經典民間傳奇《哪吒鬧海》為創作核心，劇情述說千百年前哪吒大戰東海龍太子，哪吒抽出龍筋隨手一拋自天界墜落，在桃園高聳的拉拉山一路蜿蜒向下流，幻化成行水不斷的大漢溪水脈，浸潤滋養了桃園這塊土地，然而龍王痛失愛子的悲傷帶來大地的震盪，眾神明該如何巧妙串連各式藝陣，智慧化解這道千年難解的課題？

演出現場不僅有綜藝天團-浩角翔起、保庇天后-王彩樺、劇場名伶-舞思愛的加入，還有微笑唸歌團、柏樂座、大溪福山巖、臺灣振宗藝術團、嘉義朴子三太子、田都堂宋江陣、國立體育大學、臺灣培德龍獅團、禾一傳承舞團、景福宮開漳聖王、福海宮輔信王公等在地及特色藝陣團隊共11團，結合全新創作音樂編曲、舞蹈特技、影像動畫、大偶及炫目舞臺聲光效果，帶給觀眾前所未見的華麗藝陣演出。

ET快訊
照大腸鏡都沒事！她肛門狂流血「以為是痔瘡」　醫一摸...是癌
「0元爽住」飯店　再送早餐免費吃到飽！條件曝光
日本出現「無毛長臉」神秘動物　專家驚喊：不要碰
快訊／謝龍介明召開重大記者會　「手握黃偉哲貪污證據」
周杰倫「跟袋鼠一起看新MV」！認真狂問：可以嗎？　網看背影笑
獨留外甥女攻雪東有得吵了！律師聲明打臉妹夫　連襟徹底撕破臉
賣長榮換陽明！　這公司砸3億買進3500張

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

快訊／瓦斯外洩民眾急打110　老舊瓦斯殘氣外洩虛驚一場

2022吳鴻麟先生紀念獎學金頒獎　逾30年嘉惠學子逾4千人

桃園閩南文化節自製大戲《鬥陣2》　7／9起青埔陽光劇場演出2天

超越上萬公里的「非洲媽祖」　開普敦朝天宮回北港謁祖

台中國際會展中心今上梁　盧秀燕：承載中部產業界最大期待

南投開放年滿60歲原民使用敬老愛心卡　月享1千元額度和客運服務

2022竹塹中元城隍祭　陳章賢邀國人來趟新竹小旅行！

香山沙丘小燕鷗繁殖季　市府籲：遠離築巢區守護育嬰房

鄉親盼太平媽遶境結合大橋觀光活動　向縣府反映希望活動續辦

眼鏡男「出沒」彰化豪宅！偷了女主人私房錢　驚悚畫面曝光

騎士禮讓行人被後車撞　無奈舉手...路人上前關心

愛上工地！2女揮汗打拼　讚時間自由、滿滿人情味

朱俐靜相信「靈魂是存在的」　做完最後專輯...沒留遺憾了

染髮耗時、美甲太礙事！　她崩潰：當漂亮女生真難

Sandy.Lulu合體「我們真的不熟」　拍照她伸手：要開始擋囉XD

陳柏霖法庭吐金句「怕狗錯了嗎？」　《正義的算法》虐狗案件引共鳴

智孝到鍾國家喊：我們的婚房　見昭旻肖想他..怒了「不可能的事」XD

外送員「夾腳拖2度被沖走」　暴雨送餐！客戶不喝了拒收

台中首見「奶粉法拍會」！　3人廝殺競標...狂省4千元

灰鸚鵡自創「不想上班之歌」　媽無奈：你根本沒在上班...

快訊／瓦斯外洩民眾急打110　老舊瓦斯殘氣外洩虛驚一場

2022吳鴻麟先生紀念獎學金頒獎　逾30年嘉惠學子逾4千人

桃園閩南文化節自製大戲《鬥陣2》　7／9起青埔陽光劇場演出2天

超越上萬公里的「非洲媽祖」　開普敦朝天宮回北港謁祖

台中國際會展中心今上梁　盧秀燕：承載中部產業界最大期待

南投開放年滿60歲原民使用敬老愛心卡　月享1千元額度和客運服務

2022竹塹中元城隍祭　陳章賢邀國人來趟新竹小旅行！

香山沙丘小燕鷗繁殖季　市府籲：遠離築巢區守護育嬰房

鄉親盼太平媽遶境結合大橋觀光活動　向縣府反映希望活動續辦

眼鏡男「出沒」彰化豪宅！偷了女主人私房錢　驚悚畫面曝光

佛斯特談狂出「洋投套餐」　曾豪駒：換作是我也會這麼做

簡廷芮懷二胎出血「沒再抱過大女兒」！見1變化愧疚：有點對不起

唐玲癌症4期滿6個月　心疼朱俐靜離世曝現況：親自證明我還活著

「越南周子瑜」泡湯爆紅！台男喊揪團　阮秋姮嘆：好像越南女生很便宜

拿莫．伊漾頂替全壘打大賽　王維中投明星賽有變數

航空旅遊業苦等的暑假組團出國恐落空　各界期盼至少國人入境人數不限

離婚賣房！　女屋主開價2000萬：「收留前夫」就大降價

5旬男鞋子越穿越緊竟是「肢端肥大症」　沒治療恐短命5~10年

照大腸鏡都沒事！她肛門狂流血「以為是痔瘡」　醫一摸...是癌症

學生單日+1747　確診總數逾36.7萬例、國小佔13.8萬

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

地方熱門新聞

日月潭「魚虎球」寶寶估8月爆發

司機國道停路肩捆貨　遭撞飛不治

黃偉哲Po泳池照　底下留言全歪樓

2022連江縣長選戰　曹爾元：文化讓家園偉大

台南運河「救生讚」再度搶救人命

眼鏡男「出沒」彰化豪宅　偷了女主人私房錢

台南安南區透天厝傳火警住警器大響

建立「救災基本小隊帶隊官」機制

設罝住宅用火災警報器有用嗎？

「抽百萬好禮」大放送

日光巴黎積欠薪水歇業　高雄市府出手了

2022台南購物節7月開跑

屏東市長參選人周佳琪服務處6日成立

高雄麵包店無預警關門！年輕人嗆：欠錢不還

更多熱門

相關新聞

2022桃園閩南文化節　尋找全台最強總舖師

2022桃園閩南文化節　尋找全台最強總舖師

睽違2年的2022桃園閩南文化節，即日起至12月11日間熱鬧登場，規劃一系列與閩南文化、語言、美食、戲劇展覽等相關活動。其中總舖師辦桌比賽，今年以「喜宴」為主題，於9月17日假桃園新永和市場停車場進行總決賽，總獎金高達30萬，邀請各路好手來較勁，看看誰是最強總舖師！

《捍衛戰士》去哪看最爽？　全場推1影廳

《捍衛戰士》去哪看最爽？　全場推1影廳

2022桃園閩南文化節　7/3-12/11登場

2022桃園閩南文化節　7/3-12/11登場

興富發150億大案挺進青埔　開價5字頭傳已百組成交

興富發150億大案挺進青埔　開價5字頭傳已百組成交

最後身影曝！泰裔夫妻停車場空白30分鐘成謎

最後身影曝！泰裔夫妻停車場空白30分鐘成謎

關鍵字：

2022桃園閩南文化節鬥陣青埔陽光劇場

讀者迴響

熱門新聞

黃嘉千驚傳16年婚變「打離婚官司」！

黃嘉千哭認「用謊言經營婚姻」

「醫師好辣」已婚名醫偷吃美女業務　摩鐵開房全直擊

比特被煙火嚇壞　冰箱炸裂全是血

高雄「16位傳奇人物」被挖出！這都市傳說在地人怕爆

柯佳嬿穿真理褲　坤達提醒1部位跑出來

即／高雄驚爆超商內隨機性侵

地標級麥當勞歇業！　台中站前中正店10日熄燈

許藍方慘了！被控與已婚學長搞曖昧　判賠正宮50萬

網紅被塞冰櫃2個月淪凍屍！尪吃醋爆殺機

竇智孔突爆氣PO文「下課粒是垃圾」！

周杰倫新歌來了！　網激動：終於等到了

即／汽車警報器狂響　男「肚子爆開」陳屍駕駛座

女星2個月前：我想嫁了！宣布11月結婚　新郎是河正宇弟

黃嘉千爆16年婚卡關「主因瘋傳」！

更多

最夯影音

更多
騎士禮讓行人被後車撞　無奈舉手...路人上前關心

騎士禮讓行人被後車撞　無奈舉手...路人上前關心
愛上工地！2女揮汗打拼　讚時間自由、滿滿人情味

愛上工地！2女揮汗打拼　讚時間自由、滿滿人情味

朱俐靜相信「靈魂是存在的」　做完最後專輯...沒留遺憾了

朱俐靜相信「靈魂是存在的」　做完最後專輯...沒留遺憾了

染髮耗時、美甲太礙事！　她崩潰：當漂亮女生真難

染髮耗時、美甲太礙事！　她崩潰：當漂亮女生真難

Sandy.Lulu合體「我們真的不熟」　拍照她伸手：要開始擋囉XD

Sandy.Lulu合體「我們真的不熟」　拍照她伸手：要開始擋囉XD

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面