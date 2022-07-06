桃園閩南文化節自製大戲《鬥陣2》　7／9起青埔陽光劇場演出2天

▲2022桃園閩南文化節自製大戲《鬥陣2》。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2022桃園閩南文化節自製大戲《鬥陣2》，本週六、日(7/ 9、10日)晚間7時30分在位於青埔的桃園陽光劇場盛大開演，誠摯邀請市民朋友歡喜來逗陣。《鬥陣2》演出現場有綜藝天團-浩角翔起、保庇天后-王彩樺等在地及特色藝陣團隊共11團，更在觀眾入場後安排霹靂Q偶與大家相見歡及有獎徵答，節目精彩可期，謹此一次，錯過可惜。

市府文化局表示，《鬥陣2》故事是以經典民間傳奇《哪吒鬧海》為創作核心，劇情述說千百年前哪吒大戰東海龍太子，哪吒抽出龍筋隨手一拋自天界墜落，在桃園高聳的拉拉山一路蜿蜒向下流，幻化成行水不斷的大漢溪水脈，浸潤滋養了桃園這塊土地，然而龍王痛失愛子的悲傷帶來大地的震盪，眾神明該如何巧妙串連各式藝陣，智慧化解這道千年難解的課題？

演出現場不僅有綜藝天團-浩角翔起、保庇天后-王彩樺、劇場名伶-舞思愛的加入，還有微笑唸歌團、柏樂座、大溪福山巖、臺灣振宗藝術團、嘉義朴子三太子、田都堂宋江陣、國立體育大學、臺灣培德龍獅團、禾一傳承舞團、景福宮開漳聖王、福海宮輔信王公等在地及特色藝陣團隊共11團，結合全新創作音樂編曲、舞蹈特技、影像動畫、大偶及炫目舞臺聲光效果，帶給觀眾前所未見的華麗藝陣演出。