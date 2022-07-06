獨／全台首設「機車道區間測速」滿月　車禍不減反增數據曝光

▲新北市重新橋機車道區間測速6月5日上路，如今滿月數據出爐，整理車禍量不減反增 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市上月開全國先例，於連結三重新莊的重新橋設置首座「機車道」區間測速，限速40公里，初期依市府道安會報委員建議宣導，6月份剛結束，據統計，重新橋共發生15起車禍、26人受傷，平均2天1車禍，整體案件量不減反增，車禍較去年同期增加2件，受傷人數多加7人。

新北市交通大隊指出，考量三重區與新莊區交界重新橋機車道事故頻繁，今年6月5日在機車道辦理台灣第一個機車道區間測速，限速40公里，市府決議先行宣導，待正式執法再另行公布。

如今首座「機車道」區間測速試辦第一個月過去，據統計重新橋今年6月份車禍事故統計，合計15件，機車道共發生14件事故，共計26人受傷，汽車道部分有1件車禍，無人受傷，平均2天1件車禍，與去年合計12件19人受傷，兩者同期相比，增設機車道區間後，反而多增加2件事故、增7人受傷。

交通局表示，7月2日已先塗銷機慢車道上橋引道雙白線，並改為車道線，機車族及地方民代的意見也都會納入參考，以行車安全考量為要，配合調整與改善道路交通設施，在全面改善完成前，不會建議啟動機車道區間測速，交通局也建議民眾道路速限有其必要性，請千萬不要違規超速以維安全。

交通局交通安全科長林碧芬指出，透過區間測速設備近一個月資料匯集，交通局邀請學者專家與各相關單位檢視重新橋機慢車道行車空間，將全面檢討改善橋梁交通設施與行車環境；新北交通大隊執法組長林文南則說，今6日下午警察局與交通局召開道安會議，目前仍維持原政策，目前不會裁撤區間測速，有新政策將會統一發新聞稿公布實施。