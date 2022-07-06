機車道設區間測速挨批豬頭　他擬號召「好寶寶騎士」塞爆路橋

▲民眾黨市議員擬參選人 陳世軒反對在重新橋機車道設置區間測速 。（圖／陳世軒提供）

記者戴上容／新北報導

新北市上月於重新橋設置首座「機車道」限速40公里區間測速，初期以宣導為主，政策上路一個月，據統計重新橋共發生15起車禍、26人受傷，平均2天1車禍，案件不減反增，較去年同期增加2件，受傷人數多7人；民眾黨新莊選區參選人陳世軒說，若政府沒有做出適當回應，他擬號召騎士進行「乖寶寶排隊運動」。

陳世軒說，重新橋的機車道「區間測速」是惡搞政策，讓所有騎士既焦急又堵爛車禍連連，不是被肛追撞就是摔車犁田。他認為蛋頭學者高談道安，自以為聰明 的提出「區間測速＋科技執法」以為可以神解重新橋機車事故的發生，事實剛好相反。

他主張，第一，機車道內的雙白線應塗銷，應讓機車能自由變換車道，第二，應拆除分隔島改為雙白線，最後，應該要拆除重新橋區間測速，目前台灣所有的區間測速都是針對路段來做區間測速，唯獨重新橋針對「車種」做區間測速，沒道理也沒解決問題。

陳世軒也說，他不排除號召騎士以時速40上橋，進行「乖寶寶排隊運動」，讓政府官員看看民眾的心聲；另一位無黨籍新莊區議員參選人許明偉則說，在上橋處區間測速是一件很豬頭的行為。

新北市第四選區市議員參選人顏蔚慈則說，她能夠理解政府官員想要解決車禍頻繁的問題，但是她反對在橋上設置區間測速，她認為應該以汽車為優先測速對象，騎士們上橋要注意的事情很多，要加速、看路況等等，針對機車族進行測速市極不友善、不公平的事。

▲新北市第四選區市議員參選人顏蔚慈。（圖／顏蔚慈提供）

交通局交通安全科長林碧芬指出，透過區間測速設備近一個月資料匯集，交通局邀請學者專家與各相關單位檢視重新橋機慢車道行車空間，將全面檢討改善橋梁交通設施與行車環境；新北交通大隊執法組長林文南則說，今6日下午警察局與交通局召開道安會議，目前仍維持原政策，目前不會裁撤區間測速，有新政策將會統一發新聞稿公布實施。

▲無黨籍新莊區議員參選人許明偉。（圖／許明偉提供）