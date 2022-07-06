蘇震清要繼續上訴捍衛清白！　親揭2證據「法庭有失公允」

▲立委蘇震清強調將上訴捍衛清白。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立委蘇震清等人被控收受前太流公司負責人李恆隆賄賂，為《公司法》修法爭議向經濟部官員施壓，台北地院今（6日）重判有期徒刑10年、褫奪公權5年。不過，蘇震清今天接受《ETtoday東森新聞雲》電話專訪時強調，法庭不願調查偵訊音檔不完整、檢方長達7年的違法監聽等證據，明顯有失公允，他從政以來清清白白、坦坦蕩蕩，一定會提出上訴，「我絕對清白」。

蘇震清今天受訪時直呼「沒辦法接受」，他指出，對於今日法官的判決，真的是深表遺憾，判決的內容將自己與李恆隆之間的金錢借貸曲解為賄款，這個認定與現實證據完全不符；此外，判決完全沒有調查對於自己有利的證據，譬如檢方偵訊錄音檔不完整，但是法官卻沒有去追查、還原真相，法庭也沒有勘驗檢方提出不完整的錄音檔案，而且勘驗程序也違法。

蘇震清表示，他最遺憾的是，檢調對於他本人多年的監聽都是違法的，從2013年就開始對自己監聽，長達7年多，儘管他在庭上不斷質疑監聽的合法性和依據，並要求法官調閱相關的證據，法官仍不願意調取相關資料，也沒有釐清事實的真相，「明顯地有失公允」。

「近年來，我本人在政治仕途的轉折處，都會經歷司法訴訟」，蘇震清感慨說，像2019年誠美材案、2020年印尼案，雖然最後都還他清白，但是遲來的正義絕對不是正義，因為在這期間，他遭受到種種苦難，這是沒有辦法去挽回與彌補的，「我要再次強調，在政治路上，我清清白白、坦坦蕩蕩，我沒有做出任何辜負百姓的事，在這條從政路上，我一步一腳印，面對著這次的判決，有諸多違法的事情，我為了捍衛我的清白，我一定會提出上訴」，也更加期待司法能夠匡正自己提出的種種缺失。

早自2019年立委提名前夕，蘇震清即陸續捲入誠美材案、印尼案，但後來均不起訴，對於這一波波攻擊是否可能來自政治操作，蘇震清直言，「當然，我不做過多的猜想和連結，但是我真的百思不得其解，為什麼在我的政治轉折路上，都會身陷司法的官司？」蘇說，「這一路走來，你說背後沒有黑手，我也沒辦法去說我不相信」，不過，他還是要強調，他在政治路上一步一腳印，真的是清清白白、坦坦蕩蕩。

蘇震清說，有這麼多鄉親支持自己，他們都知道，蘇震清從政路來一路的作風，他絕不收受人家給予的任何好處，「這個事件對我判決這麼重的刑責，我真的沒辦法接受」；他向屏東鄉親呼籲，「我沒有做出對不起大家對我支持的事情」，他也要向家人重申，「我絕對清白，我沒有讓大家去感到羞恥」，這也是他要向屏東縣的鄉親講的：政治路上，他絕對會勇敢向前，絕對不會退縮。

蘇震清強調，他現在還是立法委員的身份，依舊會捍衛自己的清白，也會扮演好身為立法委員的角色，「因為我清白，因為我坦蕩，所以我更加會用行動為鄉親做好服務的工作」，這是他應該要做的，也是他必須要做的。