網紅直播「給蛇咬」眼睛上吊毒發慘死　生前託付粉絲1件事

▲瓦列夫在直播過程中，刻意伸手給寵物毒蛇咬，最後不幸身亡。（圖／翻攝YouTube）

記者吳美依／綜合報導

俄國31歲網紅瓦列夫（Arslan Valeev）離婚後傷心欲絕，於是在YouTube頻道開啟直播，刻意被寵物黑曼巴蛇（black mamba）咬傷。他在鏡頭前狂翻白眼、呼吸急促、四肢僵硬，在瀕死之際，仍要求粉絲打電話給前妻，「如果她有時間來看我，我會很高興」，但儘管被緊急送醫，卻仍不治身亡。

綜合外媒報導，本案發生於2017年，但近期再度受到關注。卡列夫曾是一名動物園飼育員，與前妻卡特亞（Ekaterina 'Katya' Pyatyzhkina）共同經營YouTube頻道「BobCatTV」，講述有關蛇類及貓科動物的故事。

▲瓦列夫曾在動物園工作，是一名蛇類專家。圖為他與其他蛇類相處的畫面。（圖／翻攝YouTube）



卡列夫在前一天就預告，要和自己「最喜愛的蛇」進行特別直播，儘管鏡頭沒有捕捉到毒蛇咬人瞬間，但可以聽見他大喊一聲「噢！」，回到座位上時，伸出被咬傷且鮮血淋漓的手指表示，「如果我死了，那就死了吧！」

直播尾聲，卡列夫踉蹌走入浴室，並且唸出前妻手機號碼，要求在線上觀看的粉絲協助聯繫，「我只能再陪你們一段時間了。以防萬一，我的手機裡有一則給卡特亞的訊息。」儘管多名網友緊急通報救護車，他仍回天乏術。

根據俄媒報導，卡列夫曾對前妻家暴導致腦震盪，並且指控對方出軌。在他死前一周，才公開為自己的行為道歉，解釋卡特亞沒有外遇，而是自己無法接受事實，才會做出如此愚蠢的反應，「我知道，對妳而言一切都過去了，已和一直都很親近的另一個人展開新生活。」

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