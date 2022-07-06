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染疫康復者門診累計收案1917人　「長新冠」症狀第一名竟是它！

▲▼衛福部健保署外觀。（圖／記者呂佳賢攝）

▲衛福部健保署外觀。（圖／記者呂佳賢攝）

記者嚴云岑／台北報導

各國新冠肺炎追蹤研究報告顯示，有30~60%確診者在康復後60天內會持續出現「長新冠症狀」，衛福部整合醫院開辦「COVID-19染疫康復者門住診整合醫療計畫」，根據健保署統計，自去年12月起至今年7月5日，已有1917人使用服務，其中1909人為門診收治、僅8人為住院收治，而長新冠症狀第一名竟與呼吸道無關。

根據111年7月5日統計，我國新冠肺炎確診人數已累計逾392萬人，中、重症比例分別約占0.25%及0.19%。根據各國新冠肺炎追蹤研究報告顯示，部分確診者康復後60天內有30-60%的人持續出現所謂「長新冠」症狀，依序為疲倦(53.1%)、喘(22.9-43.4%)、關節痛(27.3%)、胸痛(21.7%)、咳嗽(15.4%)、嗅味覺異常(13.1%)等。

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鑑於部分染疫康復者可能在身體與心理各層面出現諸多症狀，需要跨科就醫，降低對個人、家庭、工作等負面的影響，因此訂定「COVID-19染疫康復者門住診整合醫療計畫」，讓確診解除隔離後6個月內之康復者，經主責醫師專業判斷收案，接受跨科別「整合門診」或「住院整合照護」服務。

健保署長李伯璋表示，考量康復者可能有多種併發症，須在不同科別掛號並往返各診間等候就醫，或者不清楚要掛哪一科，而且缺少全人性的醫療評估照護，因此盼能藉由推動整合門住診醫療服務，由醫療團隊了解康復者之日常生活功能、生活品質、呼吸、疼痛、心理及營養狀態，由醫院定期評估並追蹤改善程度。

健保署科長呂姿曄受訪時表示，整合門診開辦以來都只有零星個案，直至今年5月收案人數才逐漸增多，自去年12月起至今年5月止，共有1917人使用服務，但就現有資料無法區分本土感染或境外移入，僅知道均為疾管署法傳系統登錄個案，並無國外染疫康復回台後求醫案例。至於個案平均回診次數，因5月醫院資料仍陸續申報中，還有待之後申報完成後才能分析。

健保署表示，康復者接受當次整合門診醫療服務後，僅需繳交一次掛號費及一次部分負擔，如有經濟上有困難，經醫院社工評估，將提供所需的社會資源轉介，照護期間如經評估有長期照顧需求，則協助轉銜長期照顧服務，幫助康復者儘早回歸正常生活，並鼓勵各醫院設置整合門住診照護，以提高康復者就醫可近性。

本計畫統計截至111年7月5日，參與醫院共有106家，相關資訊及參與醫院名單、整合科別、看診時段、網址及個案管理師掛號諮詢窗口資訊公布於健保署全球資訊網。或參閱衛生福利部嚴重特殊傳染性肺炎專區取得相關資訊。

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