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最便宜「大螢幕」蘋果手機！iPhone 14這型號成下一代熱銷機種

▲▼iPhone 14外型流出。（圖／翻攝自iupdate）

▲iPhone 14 Plus可能成為最熱賣機種。（圖／翻攝自iupdate）

記者陳俐穎／綜合報導

先前外媒爆料，蘋果將在即將推出的旗艦手機中恢復「Plus」型號。所以iPhone 14系列中的6.7吋螢幕版本，可能將被命名為iPhone 14 Plus，而非此前爆料的iPhone 14 Max。

韓國爆料客Landsk發布了一篇文章，指出蘋果將保留iPhone 14 Pro Max的命名方案，因此6.7吋螢幕的iPhone將有兩種型號，分別為iPhone 14 Plus和iPhone 14 Pro Max，而iPhone 14 Plus將是更便宜的大螢幕手機，該機除了配備6.7吋LTPSOLED螢幕外，還將搭載全系最大的電池。

價格方面，由於智能手機上游原材料漲價，預計iPhone 14系列會有一定程度的漲價，據業內人士分析，iPhone 14 Plus的128GB容量版本，可能會在900美元以上，約新台幣 26000元左右，該型號將成為蘋果最便宜6.7吋手機，且有望成為自iPhone XR、iPhone 11後蘋果最熱賣的手機型號。

隨著蘋果秋季發布會的臨近，多家蘋果供應商已向蘋果出貨相關零部件，據相關報導稱iPhone 14量產工作已經啟動，iPhone 14系列預計將會在今年9月份準時發布。

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