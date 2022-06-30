iPhone 14 僅高階機款有新晶片　外媒：蘋果為顧客提供「升級」理由

▲iPhone 14 Pro渲染圖。（圖／取自Jon Prosser）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果將於今年秋季推出全新的 iPhone 14 系列，帶來全新功能，例如隨顯螢幕和升級的相機。根據外媒9to5mac報導，今年iPhone 14 晶片將首次不同於 iPhone 14 Pro 晶片。

報導指出iPhone 14 系列預計將包括四種不同的型號，具備兩種不同的螢幕尺寸。iPhone 14 和 iPhone 14 Pro 將配備 6.1 吋螢幕，而 iPhone 14 Max 和 iPhone 14 Pro Max 將配備 6.7 吋螢幕。

傳統上，蘋果每年都會升級 iPhone 內部的晶片。例如，iPhone 12 系列採用 A14 晶片，而 iPhone 13 系列採用 A15 晶片，但今年的 iPhone 14 卻不會出現這種情況。據天風國際分析師郭明錤稱，iPhone 14 和 iPhone 14 Max 晶片今年不會升級，代表這些手機將保留目前在 iPhone 13 陣容中的 A15 處理器。

但是，iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 將搭載升級版的晶片，預計將採用新的 A16 晶片，透過區分四款 iPhone 14 型號之間的晶片，蘋果為客戶提供另外的理由來選擇更高階且昂貴的 iPhone 14 Pro 型號。

目前預計A16 晶片將採用與 A15 相同的 5nm 製程，這也與 A14 相同。堅持相同的製造尺寸限制了逐年的性能改進，從 A14 到 A15 晶片，蘋果實現了約 10% 的性能和效率提升。目前尚不清楚今年是否會看到類似的狀況。預計蘋果將從 iPhone 14 到 iPhone 15 實現更大的飛躍，但這要到 2023 年才會發生。