iPhone 14 Pro獨有新功能！　渲染圖搶先曝光

▲iPhone 14 Pro以上機型將搭載隨顯螢幕。（圖／取自theapplehub）

記者陳俐穎／綜合報導

隨顯螢幕功能已是安卓陣營的標配，這項功能終於要在iPhone上實現，預計今年將發布的iPhone 14 Pro以上機型將會搭載此項功能，預計能顯示天氣、日曆股票等訊息，而現在國外的科技部落客也製作了此功能的渲染圖。

根據彭博社記者 Mark Gurman 爆料，和 Apple Watch 一樣，iPhone 14 Pro 在螢幕未開啟狀態下可以顯示天氣、日曆、股票、活動等訊息。為此，Apple Hub 繪製了相關渲染圖，如圖所示，iPhone 14 Pro正面是驚嘆號挖孔螢幕，螢幕佔比更高，螢幕未開啟狀態下可以看到時間、天氣等訊息。

根據先前爆料訊息，iPhone 14 Pro 的隨顯螢幕功能可以在較低亮度和較低刷新率下運行，從而延長電池續航時間。此前蘋果在 iPhone 13 Pro 上引入了 ProMotion，可以讓螢幕刷新率降低至 1Hz。

需要注意的是，隨顯螢幕並非是iPhone 14系列標配功能，僅 iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max 支援，iPhone 14 和 iPhone 14 Max 暫不支援。另外，傳聞 iPhone 14 Max 可能會命名為 iPhone 14 Plus，新品將於 9 月份登場。