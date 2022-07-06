　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美中外長G20場邊會晤　將為競爭設護欄避免誤算

▲▼美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／路透）

▲美國國務卿布林肯將與中國外長王毅在G20場邊會談。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓5日專電

美中外長本週將在印尼G20部長會議場邊舉行會談，美國國務院亞太助卿康達表示，會談將為美中設立護欄，確保溝通管道暢通，避免誤判，美方也會表達對中方在俄烏戰爭上的期待。

美國國務院今天上午宣布，國務卿布林肯（Antony Blinken）6日將啟程前往印尼，出席7日至8日於峇里島舉辦的20國集團（G20）部長會議。他將重申美國與國際夥伴合作對抗全球挑戰的承諾，包括食物能源不安全、俄國持續對烏克蘭發動戰爭等問題。

G20部長會議期間，布林肯將與部分國家外長舉行場邊會，包括中國外交部長王毅；這將是繼兩人去年10月羅馬會談以來，首次面對面會晤。

針對美中外長此次會談重點，康達（Daniel Kritenbrink）今天在電話簡報會中指出，最優先重點就是向中方強調，美方會致力與北京進行密集外交，保持雙方溝通管道暢通。美國多次表明希望以負責任方式管理美中競爭，兩人將討論為雙邊關係設立護欄，確保競爭不會造成誤判或衝突。

不過，康達表示，如同布林肯在5月底對中政策演說中所指，美國仍致力在符合美方利益之處，探索與中國潛在合作領域，布林肯與王毅預期也會就可能合作議題交換意見，例如氣候變遷、全球衛生及對抗毒品等。

此外，康達說，布林肯也會向中方表達人權關切，並重申美方在俄烏戰爭上對北京的期待。

有媒體詢問究竟何謂「護欄」，康達表示，護欄是指雙方擁有充分溝通管道，並透過這些管道積極做意見交換，以避免誤判。

康達指出，美中之間溝通管道暢通相當重要，尤其在高階層級，雙方在總統、外長與國安顧問等層級都有定期聯繫。他強調，美方會竭盡所能，避免任何一方做出可能導致衝突的誤判。

除了與王毅會晤外，布林肯也有望與受邀出席此次G20部長會議的烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）舉行場邊會。美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，美方會在時間更靠近時公布其他雙邊會談資訊。

至於布林肯與俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）舉行雙邊會談的可能，普萊斯直接了當表明，俄國在未被挑釁情況下對烏克蘭人民發動戰爭，現在不是兩人見面對的時機。

結束印尼訪問後，布林肯將轉往泰國，與泰國總理帕拉育（Prayut Chan-O-cha）、泰國副總理兼外長董恩（Don Pramudwinai）會晤。

►台東熱氣球、天空之鏡爽玩4日才1999元！

ET快訊
幕後／蔡英文出手！連2天約見林佳龍勸選新北　他提6大理由婉拒
好市多店員狂推1物收服妻　人夫秒噴9萬求饒
黃嘉千爆婚變「主因瘋傳」　1句話露餡認與夏克立爭吵
大聯盟又有台將！張育成被光芒挑走　本季效力第3隊
黃嘉千驚傳16年婚變「打離婚官司」　與夏克立關係急轉直下
估台灣BA.4、BA.5疫情　醫揭「下一個真正大魔王」
2縣市大雨！午後半個台灣防豪雨　有利擾動發展時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美中外長G20場邊會晤　將為競爭設護欄避免誤算

美國務院：布林肯和王毅本週G20會議場邊會談

西班牙古老小村只剩69人！　居民憂24年內滅村

俄羅斯原油運一趟到中國5天賺4700萬元　高達俄烏戰前3倍

正妹索吻草泥馬被噴滿臉！　「顏射片」吸370萬瀏覽

經濟衰退憂慮消退　美股道瓊跌129點、那指漲1.75%

美國慶遊行槍擊案　 凶嫌合法購槍「穿女裝」逃跑

烏東分離派進軍頓內茨克前線　首強制沒收2艘外國貨輪

英國強生內閣失去2「關鍵大臣」　恐成副黨鞭摸男事件後最後一擊

烏克蘭估重建需7500億美元　俄特務出身官員任赫松州長

騎士禮讓行人被後車撞　無奈舉手...路人上前關心

Sandy.Lulu合體「我們真的不熟」　拍照她伸手：要開始擋囉XD

朱俐靜相信「靈魂是存在的」　做完最後專輯...沒留遺憾了

智孝到鍾國家喊：我們的婚房　見昭旻肖想他..怒了「不可能的事」XD

愛上工地！2女揮汗打拼　讚時間自由、滿滿人情味

外送員「夾腳拖2度被沖走」　暴雨送餐！客戶不喝了拒收

朱俐靜演唱會成回憶...　永遠記得那個愛唱歌的妳

台大生暑假超自律日常 一周天天早起看書8小時

2歲娃吃藥！勇敢喊好喝 下秒變人體噴泉吐媽整身

宜蘭妹學騎車「芭比Q了」　暴衝花圃網笑：後座真愛

美中外長G20場邊會晤　將為競爭設護欄避免誤算

美國務院：布林肯和王毅本週G20會議場邊會談

西班牙古老小村只剩69人！　居民憂24年內滅村

俄羅斯原油運一趟到中國5天賺4700萬元　高達俄烏戰前3倍

正妹索吻草泥馬被噴滿臉！　「顏射片」吸370萬瀏覽

經濟衰退憂慮消退　美股道瓊跌129點、那指漲1.75%

美國慶遊行槍擊案　 凶嫌合法購槍「穿女裝」逃跑

烏東分離派進軍頓內茨克前線　首強制沒收2艘外國貨輪

英國強生內閣失去2「關鍵大臣」　恐成副黨鞭摸男事件後最後一擊

烏克蘭估重建需7500億美元　俄特務出身官員任赫松州長

小暑後好運到！虎、兔事業豐收　「2生肖」愛情喜神降臨

「醫師好辣」已婚名醫偷吃美女業務　摩鐵開房全直擊

張育成轉戰美東火藥庫加盟光芒　加深內野板凳火力

雙薪肥貓！國軍退休將領掌管「台北高爾夫球場」　月領破10萬

美中外長G20場邊會晤　將為競爭設護欄避免誤算

南亞等20檔個股除息、大立光信驊新股王爭霸　財經HOT 5一次看

美國務院：布林肯和王毅本週G20會議場邊會談

別再誤會它！營養師曝：「這款水果」肉多汁甜，熱量比火龍果還低

大聯盟又有台將！張育成被光芒挑走　本季效力第3隊

西班牙古老小村只剩69人！　居民憂24年內滅村

奧客男大鬧飲料店怒砸杯　闆娘被拖出櫃台假髮掉了

國際熱門新聞

報應！他獵殺動物狂PO屍照　終遭行刑式槍殺

即／美股開盤25分鐘道瓊「大跌600點」

85歲老醫師謊報年齡　檢查「拿錯針」害死3寶媽

烏估重建需7500億美元　俄特務出身官員任赫松州長

經濟衰退憂慮消退　美股道瓊跌129點

她索吻草泥馬被噴滿臉　「顏射片」吸370萬瀏覽

北約開始瑞典、芬蘭批准程序

英國強生內閣失去2「關鍵大臣」

烏東分離派進軍頓內茨克　首強制沒收2外國貨輪

德州貨櫃車悶死53人　倖存者曝車內煉獄情景

美國慶遊行槍擊案　 凶嫌合法購槍「穿女裝」逃跑

專家：「這6種人」患長新冠風險最高

俄羅斯原油一趟到中國賺4700萬元　高達俄烏戰前3倍

17歲少女對店員潑水　下秒慘遭射殺

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

黃嘉千驚傳16年婚變「打離婚官司」！

瘦子帶孕妻住渡假村被拍：不會再去了

囂張男特斯拉整車爽睡、國道飆時速246km

台灣「最正啦啦隊女神」是誰？半數網友支持：只服她

比特被煙火嚇壞　冰箱炸裂全是血

女遺失Apple Watch　拾獲者竟來電：幫解鎖

工地躺「黃色軟綿建材」睡覺　網讚勇者：回家會抓破皮

第一女優票選！吳夢夢跟娃娃都輸「她」

嬤幫孫看功課簽2字！媳婦笑瘋：可愛的婆婆

癌症年輕化！營養師曝8種易致癌食物

這天起越來越熱　大雷雨都變少

《全明星》阿樂疑「進廠維修」！　近況曝光網嚇呆

工地神秘傳說　梁柱旁的黑桶子

3歲Melody「超辣泳裝照」引網友狂讚

紫衣女蹲點撞車「下半身插進去」緊盯　網笑：內衣穿好啦

更多

最夯影音

更多
騎士禮讓行人被後車撞　無奈舉手...路人上前關心

騎士禮讓行人被後車撞　無奈舉手...路人上前關心
Sandy.Lulu合體「我們真的不熟」　拍照她伸手：要開始擋囉XD

Sandy.Lulu合體「我們真的不熟」　拍照她伸手：要開始擋囉XD

朱俐靜相信「靈魂是存在的」　做完最後專輯...沒留遺憾了

朱俐靜相信「靈魂是存在的」　做完最後專輯...沒留遺憾了

智孝到鍾國家喊：我們的婚房　見昭旻肖想他..怒了「不可能的事」XD

智孝到鍾國家喊：我們的婚房　見昭旻肖想他..怒了「不可能的事」XD

愛上工地！2女揮汗打拼　讚時間自由、滿滿人情味

愛上工地！2女揮汗打拼　讚時間自由、滿滿人情味

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面