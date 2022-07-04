3縣市大雨！全台連下3天　恐又有擾動發展時間曝

▲本周天氣圖。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

連3天防大雨！氣象專家吳德榮表示，今天（4日）至周三各地偶有局部短暫降雨的機率，迎風面的南台灣及午後的中部以北皆有明顯降雨機率，應注意「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨…）；最新歐美模式模擬皆顯示，未來第7至10天菲律賓東方至南海海面，仍是有利熱帶擾動發展的海域，需持續觀察。

中央氣象局今晨對台南市、高雄市和屏東縣發布「大雨特報」，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天南部地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

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中央氣象局預報員趙竑接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天到周三低壓帶影響，南部、恆春半島整天有短暫陣雨或雷雨，中部降雨稍微局部，北部、東半部多雲、午後有雷陣雨，其中南部和午後北部及各地山區有局部大雨機率，又以周二水氣稍微比較明顯。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



趙竑說，周四、周五天氣逐漸回穩，各地多雲到晴，以午後雷陣雨為主，清晨至上午南部也有零星短暫陣雨；周五到周日太平洋高壓增強較明顯，各地多雲到晴，降雨以午後西半部和東半部山區為主。

至於近期是否可能又有颱風生成，趙竑分析，目前看起來訊號不明顯，有的反映在10幾號之後，變化還是很大，可以再觀察。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）系集模式周日20時模擬圖顯示，菲律賓東方至南海海面有熱帶擾動發展的機率（最高40%）；美國（GFS）模式周日20時模擬圖則顯示，菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，但結果分歧，需持續觀察。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，今至周三各地多雲時晴，偶有局部短暫降雨的機率，期間水氣多、大氣不穩定，迎風面的南台灣及午後的中部以北皆有明顯降雨機率，應注意「劇烈天氣」；周四太平洋高壓仍偏弱，天氣晴熱，持續不穩定，午後易有強對流發生，仍應注意劇烈天氣的發生。

▼吳德榮說，最新歐美模式模擬皆顯示，未來第7至10天菲律賓東方至南海海面，仍是有利熱帶擾動發展的海域。 （圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

