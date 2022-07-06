快訊／立委集體收賄醜聞判決出爐！蘇震清貪最多遭重判10年

▲圖左至右分別為民進黨立委蘇震清、國民黨立委陳超明、國民黨立委廖國棟。（合成圖／ETtoday資料照）

記者黃哲民／台北報導

太平洋流通公司前董事長李恆隆，被控涉長期行賄多位跨黨派立委，企圖施壓經濟部或推動修法以便重掌SOGO百貨經營權，前年被起訴涉犯行賄等罪嫌，李恆隆認罪自稱受害人求輕判，台北地院今判決，涉收賄2580萬元居冠的立委蘇震清判刑10年，涉收賄790萬元的立委廖國棟8年6月，涉收賄100萬元的立委陳超明7年8月，涉期約收賄200萬元的前立委徐永明7年4月，均可上訴。

同案其他被告分別為蘇震清的國會辦公室主任余學洋，無罪；廖國棟國會辦公室主任丁復華，判刑1年10月、緩刑4年，陳超明國會辦公室主任梁文一，判刑5年、褫奪公權2年；為李恆隆跑腿的掮客、「是知」公關公司總經理郭克銘判刑8月徒刑，得易科罰金，2年徒刑不得易科罰金，均緩刑5年，須支付國庫600萬元、須提供義務勞務200小時，褫奪公權2年；徐永明的學生、趨勢民調公司總經理吳世昌判刑6年6月、褫奪公權2年，均可上訴。

至於同案被起訴的立委趙正宇，經查並沒插手SOGO案收受李恆隆賄賂，而是遭自己國會辦公室主任林家騏冒用名號向殯葬業者索賄，被檢調監控郭克銘而意外查獲，林家騏被依冒充公務員名義詐欺罪嫌判刑2年、緩刑5年，沒收599萬餘元，須分期賠償被害人共300萬元，須支付國庫200萬元；另外，趙正宇因家裡被搜出現金920萬元，其中170萬元無法說明來源，此部分無罪，但涉嫌逃漏稅部分則判刑6月併科罰金6萬元。

▲立委趙正宇（左）、前立委兼時代力量政黨前主席徐永明（右）。（資料照／記者黃彥傑、游宗樺攝）

這起震驚全國的跨黨派立委集體涉嫌收賄案，源於李恆隆為了SOGO經營權，與遠東集團總裁徐旭東長達20年的纏鬥。2002年間，太平洋建設集團爆發財務危機，創辦人章民強家族委託富商李恆隆救急，設法把SOGO百貨從太設集團切割出去，以保住這隻年營收逾400億元的金雞母。

▲富商李恆隆20年來不斷設法爭搶Sogo百貨經營權。（資料照／記者林敬旻攝）

李恆隆等人布局將SOGO百貨約8成股權，集中到當時資本額只有1000萬元的太流公司，成為SOGO的控股公司，只要控制太流就控制SOGO，李恆隆當時握有太流60萬股佔比60%，因而擔任太流董事長主宰SOGO，但遠東集團2002年陸續增資太流共40億元，李恆隆的股權頓時被稀釋到低於1%。

李恆隆被迫交出太流董座一職，他指控徐旭東用假的會議紀錄增資太流搶走SOGO，另一方面，章民強家族認為李恆隆辜負委託、騙走了SOGO，3雄為SOGO經營權捉對互告，章民強於2019年6月過世，剩下李恆隆持續挑戰徐旭東，但SOGO再也沒回到李恆隆懷裡。

▲掮客郭克銘（右）認罪求輕判。（資料照／記者黃哲民攝）

李恆隆尋求立委奧援企圖扭轉局勢，想借重立委職權施壓主管機關經濟部撤銷遠東集團對太流的40億元增資登記，或推動《公司法》第9條修法。這時檢調監控發現，李恆隆涉從2012年起花錢收買民進黨立委蘇震清幫忙推動，多年來一共給了2580萬元。

但李恆隆嫌蘇震清收錢卻做「花拳繡腿」的事，於是另找國民黨立委廖國棟幫忙，2015年給廖170萬元，廖相對積極，常質詢經濟部關心太流增資爭議，提案要求經濟部研擬具體處置方案，李一共給廖790萬元。

2019年底，李恆隆與新加坡天義集團負責人郭明忠聯手，企圖重啟爭搶SOGO經營權戰火，並於同年12月18日召開公聽會衝聲量，李恆隆透過郭克銘，涉行賄國民黨立委陳超明100萬元，請陳出席公聽會，陳忙於選舉沒去，但幫打電話給經濟部希望派官員參加公聽會。

▲前立委陳唐山被約談後交保50萬元，因罪證不足獲不起訴。（資料照／記者季相儒攝）

此外，李恆隆透過郭克銘與吳世昌牽線，請時任立委及時代力量政黨主席徐永明，向東吳大學借場地召開公聽會，並請徐永明掛名共同主辦，約定事成之後，要給徐200萬元。

檢調於2020年7月31日發動搜索約談，動員檢察官、檢查事務官與調查局調查官共200多人，兵分65路同步搜索涉案立委等人住家與立院辦公室，並大規模約談60多人，同年9月21日起訴12人涉犯貪污等罪嫌，包括蘇震清與其助理余學洋、廖國棟與其助理丁復華、陳超明與其助理梁文一、徐永明與其學生吳世昌、李恆隆與其掮客郭克銘。

▲統領集團總經理翁華利（中）被約談後交保200萬元。（資料照／記者黃彥傑攝）

除徐永明與吳世昌，其餘10名被起訴被告到案都曾被羈押過。民進黨籍前立委陳唐山本案也被約談，訊後交保50萬元，因被認定他跟李恆隆金錢往來不構成賄賂的對價關係而不起訴。李恆隆姊姊李秀峰與她的女婿、統領百貨總經理翁華利，坦承幫李恆隆記帳、送賄款，均獲緩起訴但各須接受6小時法治教育，翁華利還須繳交國庫400萬元，李秀峰須繳交國庫120萬元。