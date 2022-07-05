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Kolas選花蓮戰徐榛蔚　林錫耀：希望她接棒蕭美琴爭取原住民支持

▲▼總統府發言人Kolas Yotaka。（圖／記者湯興漢攝）

▲總統府發言人Kolas Yotaka。（圖／記者湯興漢攝）

記者陶本和／台北報導

民進黨選對會5日晚間做出決議，建議徵召立委劉櫂豪、總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）分別參選台東、花蓮縣長。對於提名Kolas參選花蓮縣，對決花蓮縣長徐榛蔚，黨秘書長林錫耀受訪表示，希望她能接棒駐美代表蕭美琴過去在花蓮留下的良好基礎，也希望能透過提名優秀、亮眼的原住民族人選，來爭取原住民族朋友的認同。

林錫耀受訪時表示，民進黨雖然從未贏過花、東縣長選舉，可見對民進黨是非常艱困的選區，不過選對會還是慎重評估後提出最適合、最強的人選來代表民進黨爭取選民支持，希望能創造出歷史的奇蹟。

對於花蓮提名Kolas，林錫耀指出，Kolas是民進黨提出的第一個原住民族身份的縣市長候選人，她在桃園市政府擔任原民局長期間，施行多項創新進步的原民政策；而在立委任內任推動多項進步修法，提倡族群平等，曾經在公視、民視、原民台、哈佛商業評論擔任記者、主播和節目製作人外，也陸續擔任行政院和總統府發言人，深獲總統蔡英文和行政院長蘇貞昌的肯定。

林錫耀也不諱言，原住民族在花東的人口比例較其他縣市高出許多，這也是民進黨一直以來希望能加強經營的族群，民進黨這次在花蓮提名Kolas，除了希望能接棒蕭美琴過去在花蓮留下的良好基礎外，也希望能透過提名優秀、亮眼的原住民族人選，來爭取原住民族朋友的認同。

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Kolas Yotaka林錫耀

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