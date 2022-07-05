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林智堅爆論文抄襲　教部回應曝光「接獲檢舉4個月內完成查處」

▲▼林智堅5日中午說明碩論涉抄襲爭議。（圖／翻攝自ETtoday直播）

▲林智堅在今（5日）中午說明碩論涉抄襲爭議。（圖／翻攝自ETtoday直播）

記者許敏溶／台北報導

新竹市長林智堅獲黨內提名，將代表民進黨參選2022桃園市長，但卻爆出論文抄襲疑雲，教育部今（5日）指出，學校若收到具體檢舉及證據資料，應該根據教育部訂立的學術倫理案件處理原則及學位授予法規定查處，在收件次日起4個月內完成學校查處作業，教育部若接獲具體檢舉案，則會函請學校依前述規定查處。

將代表民進黨參選2022桃園市長的新竹市長林智堅，卻被爆出論文抄襲，名嘴黃揚明更挖出台大國發所碩士生余正煌論文，直指兩人民調資料一樣，林智堅本人則強調「絕對經得起考驗」；而指導教授陳明通則現身澄清，表示當初是他徵得林智堅的同意，把林的資料給余正煌用，只是余正煌先畢業，他比較晚畢業罷了。

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台大今天中午表示，根據台大違反學術倫理案件處理要點，校方在接獲檢舉後即會進入處理程序，由該系所所屬學院組成審定委員會進行審定，但目前尚未收到相關檢舉。

▲▼ 教育部大門。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部指出，若收到抄襲具體檢舉資料，校方在收件4個月內完成查處。（圖／記者許敏溶攝）

對此，教育部則在稍早表示，有關學位論文的學術倫理案件疑義，教育部已訂有專科以上學校學術倫理案件處理原則，學校應依該原則及學位授予法規定查處。

教育部指出，學校若收到具體檢舉及證據資料，應依上述處理原則第8條及校內學術倫理相關規定程序，在收件的次日起4個月內完成學校查處作業，若教育部接獲具體檢舉案，則會函請學校依前述規定查處，而學校依學位授予法與專科以上學校學術倫理案件處理原則進行後續查處後，應將查處結果函報教育部。

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林智堅論文抄襲教育部

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