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【廣編】吉豚屋人氣勝利三品限時3天180元！職業駕駛元氣應援延長「LINE好友」暑假送炸蝦

▲▼暑假,吉豚屋,限時優惠,職業駕駛,LINE好友,考生。（圖／業者提供）

▲吉豚屋勝利抗疫，集氣勝利！７/8至7/10勝利三品只要180元，適合全家親子共享。

圖、文／吉豚屋提供

為了祝福將在7/11、7/12踏入大學分科測驗考場的考生，以及正在選填志願的準高中生們，吉豚屋特別選在分科測驗前最後一個週末，7/8～7/10推出人氣勝利三品優惠活動，包含吉豚豬排丼（竹）、豬排咖哩（竹）、里肌豬排定食均一特價180元，最高現省89元。因為豬排日語發音「かつ（KATSU）」與「勝利、贏(勝つ、KATSU)」相同，因此在日本吃豬排有祈求好運的意涵，吉豚屋不僅提供內用免收服務費省荷包，更希望為考生們集氣應援！

另外，吉豚屋先前舉辦職業駕駛元氣應援活動，透過司機們口耳相傳，來店用餐的司機數也持續成長中，因此決定延長優惠，凡本人持計程車駕駛人執業登記證，或是標示駕照種類為職業小型車的駕照，至吉豚屋家樂福重新店、家樂福中華店，點購主餐任一份贈送麥香紅茶一罐，若自備環保杯，吉豚屋再奉上日式無糖健康麥茶，內用加碼任點主餐一份即享免費續加白飯，以及免費停車2小時兌換券。

由於暑假開始，民眾走出戶外，外食頻率大增，吉豚屋為持續回饋忠實好友們，決定延長LINE好友限定優惠，在8/31前只要登入吉豚屋LINE官方帳號出示指定畫面，單筆消費滿250元即可免費兌換酥炸海老乙份！海老在日本有著長壽、成長與進步的意涵，被視為「縁起の良い食べ物（吉祥食物）」， 搭配7/8～7/10的勝利三品優惠活動，等於只要消費滿250元就能一次吃到勝利豬排與彈牙海老的雙重海陸饗宴。

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