肯德基再推新品戰蛋撻！臉書PO「不忍了」引熱議　網狂敲碗雞米花

▲肯德基再推新品戰蛋撻，再度引發網路熱議。（圖／Facebook／KFC）

記者林育綾／綜合報導

肯德基官方粉絲團日前PO出一句「不忍了！_____已怒！這次要向蛋撻開戰」貼文，再度引發網友熱議，短短幾小時累計超過上千則留言互動，紛紛留言猜測「難道是雞米花已怒？」、「是炸雞森七七了嗎」、「蛋撻/炸雞/漢堡/薯條都已怒」，而業者則賣關子表示，7月8日即將揭曉。

肯德基「已怒文」PO出後，各大社群也加入戰局轉發，爆廢公社公開版有網友開始跟風貼文接龍「不忍了！肥宅本人已怒，每天都是工具人」、「不忍了！女友已怒，減肥中依然怒吃炸雞」，甚至有二創貼文出現「不忍了！雷神索爾已怒！萬眾期待女雷神，粉絲目光大失焦？像極炸雞派vs.蛋撻派」。

▲肯德基發出「已怒文」再度引發網友熱議。（圖／Facebook／KFC）

網友也紛紛留言「是炸雞口味的爆米花，這是要跟九天玄女宣戰嗎？」、「難道是雞米花已怒？」、「不忍了，麥ＸＸ已怒，流量跟話題都給你了啦」、「來個”雞和蛋"的大和解吧，大家都是一家人」。

此次除了挑起蛋撻迷的敏感神經，其他像是漢堡派、炸雞派、甚至是停賣的比司吉、雞米花等各路擁護者也都加入戰局。業者表示，這次推出的新品可說是帶著「揭竿起義」的氣勢，即將在7月8日新品發表會揭曉。

另外，人氣速食業者麥當勞推出全新「微牽絲起司排系列」漢堡，首度放入整塊起司酥炸成排，搭配濃郁醬料、起司片還有罪惡牛肉、炸豬排，打造超濃起司的風味口感，大口咬下滿足到不行，明（6）日起限時42天搶吃。

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