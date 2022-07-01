摩斯推出「台東紅烏龍茶」！期間優惠還抽「熱氣球嘉年華」體驗票

▲摩斯漢堡推出「台東紅烏龍茶」。（圖／摩斯提供）

記者林育綾／台北報導

摩斯漢堡推廣優質農產並使用在地食材，今年與台東縣政府攜手合作，今（1）日起開賣「台東紅烏龍茶」，讓全台都能品嚐鹿野茶香，除了在App推出優惠價，7/1-15活動期間登錄發票還能抽「台東熱氣球嘉年華」體驗券！

7/1-7/15活動期間，凡在摩斯購買「台東紅烏龍茶」，至摩斯漢堡活動網站登錄發票即可參加抽獎，有機會到台東體驗熱氣球嘉年華，將台東縱谷美景盡收眼底。

而在7/1-7/31，MOS Order App也同步推出「MOS安心取溫馨送」台東紅烏龍茶量購優惠，原售價60元，優惠價49元，還能透過安心取溫馨送的票券功能，轉贈飲品給親朋好友。

▲摩斯漢堡推出「台東紅烏龍茶」，全台都能品嚐鹿野茶香。（圖／摩斯提供）

摩斯表示，台東擁有得天獨厚的山水滋養，成就出極具在地特色的「台東紅烏龍茶」濃淡宜人、茶湯甘甜、橙紅透亮，冷沖熱泡各有獨特風味，入喉滑順柔和又透著一股微微果香，迷人茶香韻味盤旋在舌尖、久久不散。

而台東縣政府為推廣在地茶產，特別於松山文創園區展出「台東紅烏龍：慢茶學」展覽，展覽期間(7/1-7/31)，摩斯漢堡加碼贈送「MOS安心取溫馨送」台東紅烏龍茶飲品兌換券1張。消費者於展覽期間下載MOS Order APP，並至松山文創園區台東紅烏龍小茶館消費或打卡，體驗台東獨有的慢生活及茶文化後，到「台東紅烏龍小茶館」服務台出示發票或打卡畫面，即可領取摩斯漢堡「台東紅烏龍茶」兌換券1張，數量有限，送完為止。

不僅如此，摩斯漢堡聯名快閃店「台東紅烏龍小茶館X MOS Burger」將於7/1-7/3登場，除了販售點心與茶飲，也能在快閃店兌換「台東紅烏龍茶」。

另外，歇腳亭7月第一周驚喜祭出「粉條祭」活動，即日起至7月7日限時7天，全門市爽喝「加粉條飲品買1送1」，優惠品項依序為南投四季春加粉條、經典奶茶加粉條、泰式奶茶加粉條、手熬冬瓜茶加粉條、經典奶綠加粉條、鐵觀音奶茶加粉條、嗡嗡綠茶加粉條，每人限購1組，每門市數量有限、售完為止。

▲歇腳亭即日起連7天爽喝指定飲品買1送1。（示意圖／Share tea 歇腳亭提供）

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