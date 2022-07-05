國小生免費公益課程在這！永齡攜手麥奇數位彌平線上教學落差

▲永齡基金會攜手麥奇數位，提供國小生免費公益課程。（圖／麥奇數位提供）

記者許敏溶／台北報導

受疫情影響，老師的教學場域從實體轉到線上，甚至是虛實混成，也導致學生學習效果打折，永齡基金會和tutorJr攜手，推出「2022暑期國小國英數公益線上課程」，在今年暑假規劃小學1到6年級國英數公益課程，線上免費開放報名，共開設130堂課，透過精實複習課程，讓孩童趕上進度、銜接新學期課業。

在新冠肺炎疫情影響下，不少學校從實體課程改為線上遠距教學，也有實體與線上混合教學，但遠距線上教學，老師無法在身旁監督，讓孩子的學習效果打了折扣，為了幫助孩童，永齡基金會和麥奇數位旗下兒童英語品牌tutorJr再度攜手，推出「2022暑期國小國英數公益線上課程」。

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麥奇數位總經理黃嘉琦指出，公益線上課程時間為從7月12日起至8月19日，學生可免費報名，每一個帳號擁有一個年級訂課權限，一到六年級各有一套專屬的國英數課程，共6套課程，數學課與英語課程為期兩個月，數學共72堂課，每一年級有12堂課；牛津英語共36堂課，每一年級有6堂課，而首次推出的國語課程，僅在7月開課，共開設22堂課。

黃嘉琦表示，在2021年5月三級警戒時，因提早放暑假，讓許多家長措手不及，永齡基金會和線上英語tutorJr首次合作，推出國小1到6年級數學公益課程，為孩子準備期末考並銜接新學期課業，廣受師長好評，今年加碼國語和英語公益學習包，讓家長在家一次享有國英數線上課程；另今年增加的國語科目，集結國內教育專家學者所編撰的國語教材，強化閱讀能力，集中識字與文章句型結構拆解學習方法，幫助孩子流暢地透過聯想學習，提升識字量轉化出認知力。



黃嘉琦強調，很開心和永齡再次攜手公益課程，善盡社會責任，而透過「國英數公益線上課程」，為每一年級課程做全方位規劃，上述課程以精實複習課程先行，銜接新學期課業，讓孩童不只趕上進度，更發現學習天賦。