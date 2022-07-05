人關在監獄卻收「26張罰單」　真相竟是租車業者因舊怨搞他鬼

▲蕭姓男子坐牢期間被開出26張違規停車等交通罰單。（示意圖／記者沈繼昌翻攝）

記者劉昌松／台北報導

蕭姓男子7年前因案入獄至今，卻因為欠繳交通罰款，在監所內的作業金遭強制執行，一問之下，原來家裡收到26次違規罰單，共約5萬元，憤而提告遭人冒名受罰，台北地檢署調查發現，原來是曾與蕭男發生過糾紛的租車公司黎姓負責人，以修改租約的方式，把別人的罰單都轉到蕭男名下，藉此避罰，5日依詐欺得利罪起訴黎男。

檢察官調查發現，租車業者為了避免承擔客人在外違規的交通罰單，都會拿租賃契約、實際開車者的駕照等證據，向監理單位提出申請，把罰單轉到租車客人名下，但監理機關有實質審查責任，必須確認實際開車者身分，才能准予轉單，因此即使本案黎男是以塗改日期的粗糙手法，將不實租約交給監理單位去登記，也不構成偽造文書、使公務員登載不實罪。

▲檢察官發現，租車業者為了避免承擔客人的違規罰單，都會拿租約等證據去申請轉單。（示意圖／本報資料照）

本案起因於蕭男在多年前向黎姓業者租車後，發生車輛毀損的債務糾紛，當時蕭男承諾，願意讓黎男將相關交通罰款轉到他名下，藉此賠付毀損代價，蕭男因此從2015年11月起，開始收到許多超速、紅線停車、並排停車等交通違規罰單，但蕭男從2016年3月間，因毒品、詐欺等案件入監服刑後，罰單仍不間斷地寄到家中。

總計蕭男共收到54張罰單，其中26張罰單的違規發生時間，他已經在坐牢中，他還因此被函送法務部行政執行署，遭強制執行扣繳他在監所勞動所得的作業金，蕭男向法院提告，請求撤銷罰單，並變更自己的身分證字號，同年7月才終於不再收到罰單，再控告黎男涉嫌冒名害他受罰。

檢察官雖認為黎男行為不構成偽造文書，但黎男明知蕭男並非實際開車的人，還以修改租約時間等詐術方法，獲得免繳罰單的利益，檢察官因此依詐欺取財得利罪嫌，將黎男提起公訴，至於蕭男請求徹罰的行政訴訟，因為早已超過30天的申訴期遭法院駁回定，蕭男還是得繳罰款。