重機騎士「快閃國道3km」！警來不及攔撂重話：必檢齊證據送紅單

▲「94要上國道」活動發起後，已有多名重機騎士違規遭開罰 。（圖非本案騎士／記者戴上容翻攝）

記者翁伊森、莊智勝／嘉義報導

日前臉書粉絲團「「94要上國道」發起「94高速公路上的乖寶寶」活動，呼籲重機車友騎上國道表達訴求，活動引發正反兩極聲浪，國道警方也為此積極備勤。昨(3日)嘉義一輛紅牌重機「快閃國道」，警方當下欲攔查，惟重機車速過快無法攔停，因此採科技執法開罰；警方也撂下重話「科技執法必能找到故意違規者，檢齊證據，送你紅單！」

國道公路警察局第八公路警察大隊指出，昨下午1時32分許，一輛紅牌大型重機行駛在國道3號北向300公里處(台82線水上系統接國道3號入口匝道處)，警方執行管制勤務時，發現該輛重機欲自台82線駛入國道3號，當下立即攔查，惟重機車速過快，未能成功攔停，警方立即通報現場巡邏車進行攔檢，但該輛重機隨後即於中埔交流道轉往平面道路離去，兩交流道距離僅3公里。

警方表示，雖然過程中未發生危險，但騎士行為已違反現行交通法規，警方立即調閱高解析執法影像與平面道路影像核對，並查詢公路監理電子閘門系統比對確認車籍資料無誤，相關蒐證證據齊全，昨日下午即針對此違規大重機予以製單舉發；警方強調，另外，拒絕稽查之處罰，待調查事證確定後，會再加開一張拒絕稽查之罰單（拒絕稽查最高罰3萬元，並吊扣駕照6個月）。

依據道路交通管理處罰條例92條第7項規定，汽缸排氣量550立方公分以上之大型重型機車在高速公路行駛未經公告允許之路段，處駕駛人新臺幣3000以上6000元以下罰鍰，並記違規點數1點。警方呼籲重型機車騎士，為維護高速公路行車安全秩序，應遵守道路交通管理規定，勿以身試法，「亦不要以為國道快閃3公里，來不及攔查你，就會沒事。凡走過必留痕跡，國道警察利用科技執法，必能找到故意違規者，檢齊證據，送你紅單！」本案按大重機行駛國道最高罰6000元計，如此行駛1公里相當罰鍰2000元，真是得不償失。

▼國棟警方利用科技執法，針對該名快閃重機騎士開出紅單。（圖／記者翁伊森翻攝）