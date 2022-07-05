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牯嶺街小劇場節目橫掃2獎項！台新藝術獎3大得主出爐

▲▼20屆台新藝術獎「年度大獎」由人力飛行劇團《感傷旅行》獲得。（圖／許斌攝影／台新藝術獎提供）

▲20屆台新藝術獎「年度大獎」由人力飛行劇團《感傷旅行》獲得。（圖／許斌攝影／台新藝術獎提供）

記者林育綾／台北報導

第20屆「台新藝術獎」三獎項得主在日前出爐，其中2個得獎表演作品，演出場地都是在去年整建後重新開幕的「牯嶺街小劇場」，包括由身體氣象館及人力飛行劇團共同創作的獨腳戲《王子‧哈姆雷特》；還有人力飛行劇團的《感傷旅行》，為台新藝術獎以及台灣小劇場增添劃時代的紀錄。

▲▼ 第20屆「台新藝術獎」三獎項得主出爐。（圖／第20屆台新藝術獎）

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▲第20屆「台新藝術獎」三獎項得主出爐。（圖／第20屆台新藝術獎）

台新金控吳東亮董事長表示，台新藝術獎以實質獎金支持台灣的藝術家們，協助他們在舞台上發光發熱，引導台灣藝文界的方向。更特別點名感謝基金會董事林曼麗，在當年提出設立藝術獎的建議，是一路走來最重要的推手。

此屆決選委員由鄭慧華擔任決選主席、提名觀察團代表龔卓軍、汪俊彥，外聘委員張小虹、高重黎、張啟豐、林怡華等7人組成決選團，歷經2天馬拉松式會議的密集討論，三大獎項得主脫穎而出。

其中「視覺藝術獎」由影像與新媒體藝術家李亦凡，2021年於亞洲藝術雙年展作品《不好意思⋯請問一下這個怎麼打開》獲獎。他以遊戲引擎為創作工具，創造出幽默卻具議題探討性的影像敘事手法。

▲▼第20屆台新藝術獎「視覺藝術獎」由李亦凡〈不好意思⋯請問一下這個怎麼打開〉獲得。（圖／李亦凡提供）

▲「視覺藝術獎」由李亦凡〈不好意思⋯請問一下這個怎麼打開〉獲得。（圖／李亦凡提供）

評審表示，該作品以獨樹一格的黑色幽默，回應數位時代基因及其變異的記憶，在看似荒誕詭異的影像背後，組構著迷人的敘事技巧與腳本。李亦凡翻轉「機造電影」的歷史工具箱，巧妙地操控不受物理條件限制而扭動的自身人偶，機殼裡的鬼魂刺激觀者的身體感知，呢喃的自白，讓人不自覺進入影像生產世界的內部。
 
而「表演藝術獎」由身體氣象館及人力飛行劇團共同創作的獨腳戲《王子‧哈姆雷特》獲獎，該劇先前於牯嶺街小劇場演出。評審提到，該劇以演員暨編劇楊奇殷的獨腳戲，詮釋哈姆雷特，帶入台灣318佔領運動，辯證思索反叛者種種抗爭的信仰、幻滅及其已被部署的權力處境。導演王墨林一方面深度挖掘如黑洞般的文學經典與歷史政治，另一方面毫無迴避地面對存在之失重狀態，批判性地揭露身體的政治性，爆發出無政府主義的跨世代動能。

▲▼第20屆台新藝術獎「表演藝術獎」由身體氣象館、人力飛行劇團合作《王子．哈姆雷特》獲得。（圖／許斌攝影／台新藝術獎提供）

▲「表演藝術獎」由身體氣象館、人力飛行劇團合作《王子．哈姆雷特》獲得。（圖／許斌攝影／台新藝術獎提供）
 
最後「年度大獎」則由人力飛行劇團《感傷旅行（kanshooryokoo）─當你前往南方我漫長的憂鬱變成一座用遺忘構成的西伯利亞》獲獎。導演黎煥雄以詩與散文的語境，透過崔台鎬的單人演出，牯嶺街小劇場空間的縱深延展，交融出一場戲劇、文學及政治的辯證之作。

作品交疊小說家陳映真、小說人物及劇場人M的生命追索，成功展現台灣當代劇場創作美學之遞嬗與轉譯。崔台鎬單人表演精準飽滿而內蘊自含，舞台設計吳子敬開啟牯嶺街小劇場空間之複異性。

導演黎煥雄呈現其生命歷程與台灣小劇場運動、左翼歷史脈絡的連結交織，自省地重探前衛、現代性等理想及其失落，運用詩意精煉手法，開展多重「南方」意象與個人內在「北方」的辯證對話，直至鯨落。」
 
巧合的是，今年得獎的2個表演作品，演出場地都是在去年甫整建後重新開幕的「牯嶺街小劇場」，其中「人力飛行劇團」首次獲獎，就分別以獨立創作及與「身體氣象館」共同製作奪得年度大獎及表演藝術獎兩大獎項，為台新藝術獎以及台灣小劇場增添劃時代的紀錄。

▲▼ 第20屆「台新藝術獎」三獎項得主出爐。（圖／第20屆台新藝術獎）

▲台新藝術獎以實質獎金支持台灣的藝術家。（圖／第20屆台新藝術獎）

年度大獎（獎金150萬元）：
人力飛行劇團《感傷旅行(kanshooryokoo)—當你前往南方我漫長的憂鬱變成一座用遺忘構成的西伯利亞》
 
視覺藝術獎（獎金100萬元）：
李亦凡《不好意思…請問一下這個怎麼打開》(選自2021亞洲藝術雙年展)
 
表演藝術獎（獎金100萬元）：
身體氣象館、人力飛行劇團《王子．哈姆雷特》

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