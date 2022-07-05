「愛心老師」持曲棍球跳殺打傷國中生！酸請假學生「打手槍破皮」

▲「愛心老師」持曲棍球打傷學生，家長忍無可忍向校方申訴。（圖／家長提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名蔡姓導師曾獲「愛心老師」殊榮，不過他卻遭家長指控，以曲棍球「跳殺」打學生，經教育團體調查後，發現蔡師暴力行徑不是第一次，不僅經常會對學生體罰，掐脖子撞黑板、波比跳500下等，還會辱罵學生「你爸媽怎麼生出你這種沒教養的屁孩」、「你沒有雞雞哦？」教團要求，教育局應督導學校停聘蔡師靜候調查，並追究蔡師、林姓校長責任。

鳳山區一所國中遭家長投訴，今年4月，一年級體育班蔡姓導師聽到學生發現肢體衝突，便拿著曲棍球衝進教室，當時，A生和B生互打一拳後，情緒已經緩和，A生坐在座位，B生正在用餐。蔡老師一進教室，先用曲棍球棒敲打餐車，大聲喝斥：「你們很愛打架是不是？我陪你們打！」接著站上椅子，以曲棍球棒「跳殺」A生背部，再打B生頭部，接著又回頭打A生的背。

▲「愛心老師」持曲棍球打傷學生，事後雖向家長道歉，但隔天又調侃學生。（圖／家長提供）

人本教育基金會指出，當天蔡老師要求學生以「和同學打架」為由通知家長到校，並對家長謊稱：「學生扭打在一起，為了強行分開才不慎打傷」，隻字不提自己的暴力攻擊。當晚放學後，A生家長才得知真相，之後發LINE詢問，蔡老師才坦承：「抱歉…我今天聽到他們在教室打架打很兇，所以失控了！」甚至隔天還傳訊給家長稱：「我今天有跟A生和B生道歉了…因為自己的處理不當造成他們的傷害，A生有表達他的委屈。」

人本教育基金會表示，家長後來才發現，蔡老師所謂的道歉，竟然是先在早上擅自掀開A生衣服、查看傷勢，並調侃A生：「原來我打了你兩下哦～」中午又欺騙A生：「你媽媽在學務處幫你辦轉學，你快去！」等A生趕到學務處發現空無一人、回到教室後，又訕笑：「我是跟你開玩笑的！」並要求A生再將衣服掀開、露出兩道傷痕，繼續嘲諷：「原來我打這麼重喔～」家長忍無可忍，不得不向學校提出申訴。

▲家長忍無可忍，帶小孩去驗傷。（圖／家長提供）

案件經人本教育基金會調查後，發現蔡老師長期對學生進行體罰、施暴，包括以曲棍球棒打學生手心、掐著學生脖子並大力推頭撞黑板，黑板因此凹一個洞、波比跳500下、青蛙跳操場2圈。此外，蔡師還經常沒來由地辱罵「沒救了」、「智障」、「畜生」、「敗類」、「你爸媽怎麼生出你這種沒教養的屁孩」。也對學生性霸凌：「你沒有雞雞哦？」；調侃請假就醫的學生：「打手槍破皮」。

人本調查，蔡師在2010年就被爆出打學生耳光、扣發比賽獎金事件；過去10年，也常對學生體罰、羞辱，導致班上常有大量學生被逼著轉學，但蔡師卻在2018年或高雄市教育會推選為「愛心教師」，這十分的荒謬。

人本教育基金會也提出5點訴求，高雄市教育局應設專案小組調查此案，除督導學校立即依法停聘蔡老師靜候調查，並應禁止其私下以任何管道接觸學生，或透過他人放話、求情，造成學生身心壓力影響調查。此外，為求客觀公正，調查小組成員應全部外聘，且必須全面普查其教導過的學生，包含畢業生和轉學生，以還原真相，不容蔡老師動用政治等各式關係搓掉犯行。

人本表示，高雄市教育局應追究林校長督導校務不周之責。校長如果知情不報，則違法；如果不知情，則有失職守。而且，從兩週前我們舉發林校長同意女老師性霸凌男學生案免受懲處事件，再到這起暴力老師體罰、不當管教及性騷擾事件，都可以看到林校長明顯失職，應立即追究其瀆職責任。

人本強調，高雄市教育局應積極向學生宣導相關權利，並確保所有學生清楚知悉申訴管道及程序；包括建立友善申訴機制、提供適足支持（例如家長的支持）、保障申訴學生隱私、保護申訴學生免於遭報復以及保護校內其他吹哨者不被報復等等。高雄市社會局應立即依據《兒童及少年福利與權益保障法》，對蔡老師各種身心虐待學生事件予以重罰並公告姓名。

人本也呼籲，該所國中受害學生及家長勇於站出來舉發不適任教師，學生不是沙包，不該被老師暴力攻擊、體罰、羞辱、霸凌…。上學不代表得失去人權、失去尊嚴、委曲求全，只有依法申訴，才能捍衛自己的權利，同時保障學弟妹能在更安全及友善的校園學習。

▼家長控訴小孩遭導師打，地方議員關切、甚至未經他同意便到教育局表示要撤案。（圖／家長提供）