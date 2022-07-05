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遭爆婚外情「偷人妻」　政院高官回應了

2022/07/02 11:23，行政院副院長沈榮津辦公室主任鄒宇新（右）爆婚外情，更曾承諾對方升官示愛，本刊直擊，他連3日與已婚的主計總處廖姓專委（左）私會，互動曖昧。鄒近一年瘦身又染髮，也與過去白髮略胖的外型有異。

▲2022/07/02 11:23，行政院副院長沈榮津辦公室主任鄒宇新（右）爆婚外情，更曾承諾對方升官示愛，本刊直擊，他連3日與已婚的主計總處廖姓專委（左）私會，互動曖昧。鄒近一年瘦身又染髮，也與過去白髮略胖的外型有異。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

行政院副院長沈榮津辦公室主任鄒宇新遭爆婚外情，不但對象是同為已婚的主計總處廖姓專委，更被爆利用身居政府要職的權力，替婚外情對象喬官位。 

本刊昨（4日）晚致電鄒宇新詢問是否與廖女發生婚外情？他一開始說：「我啊？應該不是吧，她只是我的朋友，怎麼可能！」「有沒有拍錯人」「應該是無中生有」。

記者追問他，對於妻子訴請離婚所提證據的看法，他表示，「今（4日）天才收到通知，還沒看到內容。」並反問本刊是收到訊息還是攝影拍到？記者提示是本刊多日直擊，他僅回：「喔？那了解！」

至於被爆替廖女喬官位及職缺，鄒也否認：「那是我們拜託她過來的，不是我喬位子給她，因那時候需要人手，也跟院長請示過、跟主計長報告過，人家廖小姐本來還不想來欸！」

本刊昨晚去電鄒宇新與廖女，2人原本都關機，稍晚再次去電2人，2人雖都開機了，但僅有鄒接聽電話，廖的電話雖開機撥得通，但多次致電都未接聽，至截稿前無法取得廖女回應。


【點擊看完整全文】

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