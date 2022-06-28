高階手機市佔出爐！7成8消費者選擇「這兩家」

▲蘋果與三星是最受歡迎的高階手機。（圖／counterpointresearch）

記者陳俐穎／綜合報導

消費者選擇手機怎麼選？除了喜愛CP值的低價手機消費者之外，也有一大群人看重手機性能，喜愛選擇高階旗艦機款。Counterpoint Research也公布了今年第一季數據，高階手機中，蘋果拿下了62%的市佔率，而三星則為16%位列第二，有近8成的高階手機消費者購買這兩個品牌的手機。

根據數據，第三名為 OPPO，市場佔比為 5%和小米為4%，vivo 、華為則為第五名，市場佔比約為 3% 。

本季（2022 Q1）全球高階智慧型手機市場銷量與去年同期同比下降 8%，但仍優於下降 10% 的整體智慧型手機市場，這是高階手機連續第八季的表現超過整體智慧手機市場的增長。

研究指出，蘋果繼續引領高階市場，連續第二個季度超過 60% 的佔比，這個數據中 iPhone 13 系列功不可沒。自 2021 年 10 月以來，iPhone 13 一直是全球每月最暢銷的機型，這也是自 2017 年第一季以來蘋果在高階市場的Q1的最高佔比。

三星佔比有所下降，這主要是因為 Galaxy S22 系列相對於 S21 系列晚，但是，S22 系列的整體表現不錯。Galaxy S22 Ultra結合了 S 系列和 Note 系列的精華，成為 2022 年第一季高階市場中最暢銷的安卓手機。

研究表示，未來手機製造商應該會更著重發展高階市場，隨著全球通膨上升，入門級和較低價的市場可能會受到更大的打擊，只有高價手機的銷售增加，才能抵消由此產生的部分收入下降，此外，隨著消費者不斷升級，高階市場在印度和拉丁美洲等新興市場也變得越來越重要。