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社會 社會焦點 保障人權

「好想和妳XXX再睡覺」正宮看對話氣炸　人夫和小三要賠20萬

▲▼外遇,偷情,小三,小王,偷吃,示意圖。（圖／視覺中國）

▲陳姓人夫讚小三「你是一個很棒的女人」慘了。（圖／視覺中國）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名陳姓人夫在婚後與陳姓女子有親密往來，但結婚20多年的蔡姓元配渾然不知，去年5月間，蔡妻無意間發現老公和陳女不但有接吻、手接愛心的合照，還傳親密訊息「你是一個很棒的女人」、「好想和妳做完愛再睡覺」，而且兩人早在7、8年前就一起到處遊山玩水，蔡妻氣得和老公離婚，還怒告小三和丈夫求償40萬，高雄地院審理後，判處2人應賠償20萬元。可上訴。

判決指出，陳姓人夫和蔡姓妻子是2000年6月結婚，婚後育有一子一女，去年5月間，蔡妻發現老公和陳女有緊緊依偎、相互接吻、手接愛心的合照，儼然熱戀男女，而且陳姓人夫在2014年陳女生日時，就親筆寫下親密生日卡，上面寫著兩人一起去了很多地方並留下很多美好回憶。

蔡妻得知結褵20多年的老公竟然外遇後，精神大受打擊，還罹患了持續性憂鬱症身心性失眠症，但她仍按兵不動，趁機蒐證，果然去年8月間在老公手機發現和陳女的line對話「好想和你做完愛再睡覺」、「一直以來，我都覺得你是一個很棒的女人」、「我並沒有拋下你」，事後蔡妻拿著對話記錄提告求償40萬元，也與老公離婚。

法院審理時，陳姓人夫沒有出庭，陳姓女子則辯稱，不知陳男已經結婚，她與陳男認識8年，陳男是她的客戶，陳每週會一次到她的工作場所。

法官根據人夫和陳女的親密照片、生日卡、line對話內容等證據，認定兩人長期有親密關係，且兩人都是40歲以上的人，不可能數年親密交往而從未詢問彼此婚姻關係，因此認定兩人已破壞蔡妻的配偶權，判兩人應賠償蔡妻20萬元，全案可上訴。

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