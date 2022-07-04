　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

小三分手斷絕往來！董座怒告討821萬　法官判免還理由曝

▲男女，吵架 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲高雄一名人夫不滿小三借了821萬後，突然斷絕來往，憤而提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／高雄報導

一名已婚的建設公司董事長陸續借給小三821萬餘元，但後來小三改名還避不見面、斷絕交往，他氣得打官司要求償還，橋頭地院開庭調查後，認定雙方確實有男女朋友關係，且無法證明有借貸關係，判決他敗訴，案經上訴到高雄高分院，維持原判。

判決指出，阿義(化名)認識小茹(化名)1個月後，小芳即表示經濟上有困難要借錢，阿義自認平日就樂於助人，因此從2012年11月至2017年1月止，陸陸續續共借她821萬餘元，用於投資美金保單、還債、買房等，但她卻於2019年1月間突然改名，還並與他斷絕聯繫，甚至避不見面，阿義察覺有異，因此打官司要求償還這筆借款。

不過小茹解釋，剛認識阿義時，不知道他已婚才跟他交往，後來接到阿義妻子的電話，要求不能再跟阿義接觸，才會因此斷絕來往，她說，這些錢是為規劃2人長期共同生活所需，並讓她生活無後顧之憂，根本不是借貸。

橋頭地院審理後，根據小茹提出慶生照片，阿義摟著她右肩開心合照，互動甚為親密自然，並在斷絕聯繫後，阿義仍傳送：「好好睡覺我很在乎你，好好照顧自己身體」、「心愛的老婆你忍心讓我日漸消瘦你說句話啊，我放棄一切就要你」等訊息，足以證明2人的確曾交往成為男女朋友關係，且未能證明雙方有借貸關係，因此判決小芳不用還，案經上訴到高雄高分院，仍維持原判。

►是白爛貓！療癒系收納箱特價快搶　有輪子又能堆疊實在太方便

ET快訊
台中單親媽帶小孩租透天厝　自隔5房變淫窟
血腥畫面曝光！女遭鯊魚咬斷手腳　奮力游上岸仍喪命
王心凌《星星點歌》改歌詞遭批！　原唱怒發聲了
北院門前亂鬥　10打1砍到休克！北聯幫大哥GG了
BA.5殺進日本！專家憂「台灣最壞1狀況」：恐重新站上8萬例
噁！連鎖咖啡店員工穿鞋鑽冰箱　網罵爆「是有奪熱」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

反萊豬被控造謠「不起訴」　醫師蘇偉碩告陳時中吳秀美求償百萬

空軍官校校區離奇車禍　轎車大轉彎撞牆1飛官手部骨折

加里山迷魂陣現場曝！神秘9號樁如「百慕達」　3年41人險消失

捲台版華爾街之狼吸金2億案　科技老董賣股換鈔重判10年

恐怖磁磚雨！大樓外牆瞬間整片剝落　高雄9歲童背遭砸縫10針

懷疑被綠！物流司機掐脖秀肉照嗆：把快樂分享給大家　她崩潰求饒

單親媽帶小孩租透天厝　自隔5房變淫窟！害房東也挨告

北院門前亂鬥　10打1砍到休克！北聯幫大哥辯「車上睡覺」下場曝

5年前密室殺人現場像「炸過」　水電工刺死包租婆！這聲音露餡

小三分手斷絕往來！董座怒告討821萬　法官判免還理由曝

黃宣告白經紀人女友「是我的MVP」　1票擦身歌王笑喊：我更在意了！

「下半身失蹤款」要＋１　她搞笑模仿直播主賣衣

倒楣女搭電梯剛踏進門　手機秒掉落翻滾卡縫裡

退休師在迪士尼拍照紀念　回頭驚見學生們感動爆淚

自帶音響？秀麥克風刺青　對著講話有回音…友笑翻

男嬰確診高燒！爸跪求協助　警開道卻車禍跛腳喊：快去

花蓮猴排隊上樹慘摔！　自由落體式下墜...網：芭比Q了

王心凌「從天而降」帥飆RAP　Twins合體側翻..謝娜驚呼「從小看到大」

林宥嘉迷幻嗓音暖唱《豆豆龍》　網聽完跪了：7年級最愛

2車國道蛇行狂飆撞上護欄　輪胎噴飛！大車「打燈護送」

反萊豬被控造謠「不起訴」　醫師蘇偉碩告陳時中吳秀美求償百萬

空軍官校校區離奇車禍　轎車大轉彎撞牆1飛官手部骨折

加里山迷魂陣現場曝！神秘9號樁如「百慕達」　3年41人險消失

捲台版華爾街之狼吸金2億案　科技老董賣股換鈔重判10年

恐怖磁磚雨！大樓外牆瞬間整片剝落　高雄9歲童背遭砸縫10針

懷疑被綠！物流司機掐脖秀肉照嗆：把快樂分享給大家　她崩潰求饒

單親媽帶小孩租透天厝　自隔5房變淫窟！害房東也挨告

北院門前亂鬥　10打1砍到休克！北聯幫大哥辯「車上睡覺」下場曝

5年前密室殺人現場像「炸過」　水電工刺死包租婆！這聲音露餡

小三分手斷絕往來！董座怒告討821萬　法官判免還理由曝

雪碧驚爆住院求救！　AV導演曝病況緊急「尿尿都有血」

黃蜂主將「毆打老婆」恐毀生涯　喬丹可能撤回30億合格報價

反萊豬被控造謠「不起訴」　醫師蘇偉碩告陳時中吳秀美求償百萬

空軍官校校區離奇車禍　轎車大轉彎撞牆1飛官手部骨折

柯志恩明搬到高雄！　深夜發文轟網軍：汙衊我絕不妥協

加里山迷魂陣現場曝！神秘9號樁如「百慕達」　3年41人險消失

捲台版華爾街之狼吸金2億案　科技老董賣股換鈔重判10年

「夢的N次方」教師研習台南開跑　黃偉哲感謝教師激發教育新火花

台泥深耕電池領域　旗下能元科技「鋰電池」撐純電動賽車奪冠

新娘是鱷魚！墨西哥鎮長抱「7歲嫩妻」甜蜜遊街　民眾嗨喊：親一下

熟女努力扭腰擺臀賣行車用品　2千網友不領情：屁股長蟯蟲？

社會熱門新聞

屁孩揍阿北被逆轉　竟惹到十五神虎幫

教官家暴2女兒　大學姐妺燒炭：幸好媽跟你離婚

快訊／中壢凌晨大火　燒毀6家殯葬業公司

影片曝！警幫確診嬰開道卻車禍5傷　

獨／型男英文師落水19年　因5字重啟尋人

榨乾老婆仍不滿足！軟爛人夫向外發展　她崩潰訴離

癡漢公車上性侵長裙妹　司機鎖門直送警局

外送員驚見恐怖男客　千人驚嚇「有味道」

即／國3大貨車追撞　27歲駕駛重傷亡

台中屁孩揍阿北被逆轉躺平！　5星灌爆養生館

7萬警察大軍看過來　黃明昭接任署長內幕曝

即／蘆洲休旅車衝上人行道　6人受傷送醫

包租婆5年前24刀慘死　水電工精心謀殺一句話破功

被屁孩嗆2壯漢解圍台中翁身分揭露

更多熱門

相關新聞

人夫偷吃女老師！分手變「法院認證工具人」

人夫偷吃女老師！分手變「法院認證工具人」

台北一人妻結婚30年，去年發現丈夫阿和(化名)和小學女老師搞婚外情，小三還懷孕墮胎，憤而提告。小三雖辯稱只是將阿和「視為父兄」純聊天，但經法院審理，2人至少發生10幾次性行為，且分手後阿和持續給零用錢、關懷，如同坊間所稱「工具人」，2人關係踰越交友分際，判小三應賠償30萬元。

6個月以上皆可施打！　東洋總座侯靜蘭：代理流感疫苗獲食藥署批准

6個月以上皆可施打！　東洋總座侯靜蘭：代理流感疫苗獲食藥署批准

人夫揪小三COS　樂園臉書成偷腥鐵證

人夫揪小三COS　樂園臉書成偷腥鐵證

醫師偷吃人妻判賠　求「遮掩全名」法官不准

醫師偷吃人妻判賠　求「遮掩全名」法官不准

醫師爽喊「愛在我身上搖」　偷吃人妻下場曝

醫師爽喊「愛在我身上搖」　偷吃人妻下場曝

關鍵字：

婚外情外遇董事長

讀者迴響

熱門新聞

屁孩揍阿北被逆轉　竟惹到十五神虎幫

教官家暴2女兒　大學姐妺燒炭：幸好媽跟你離婚

快訊／中壢凌晨大火　燒毀6家殯葬業公司

逛全聯聽神秘廣播！護理師秒衝停車場

五星級飯店「磁磚縫夾1張紙」　真相揭曉

睡覺「手機放床頭」恐致癌？醫解答：這2種頭痛小心

孫芸芸跑沙灘比基尼辣翻　認：從不下水

金曲歌后唱一半「全身突然燒起來」！

22歲女星遭瞎傳深夜墜樓身亡！

虎爺今天生日　3禁忌恐毀財運

人妻煮鱔魚　剝開「還有數百條」

情侶頂樓「激情開啪」　他下秒聽這聲軟掉了

她爆「接任《全明星4》主持棒」！

天氣太熱螯蝦直接「就地煮熟」

F1重大意外！中國車手被頂　翻車起火光

更多

最夯影音

更多
黃宣告白經紀人女友「是我的MVP」　1票擦身歌王笑喊：我更在意了！

黃宣告白經紀人女友「是我的MVP」　1票擦身歌王笑喊：我更在意了！
「下半身失蹤款」要＋１　她搞笑模仿直播主賣衣

「下半身失蹤款」要＋１　她搞笑模仿直播主賣衣

倒楣女搭電梯剛踏進門　手機秒掉落翻滾卡縫裡

倒楣女搭電梯剛踏進門　手機秒掉落翻滾卡縫裡

退休師在迪士尼拍照紀念　回頭驚見學生們感動爆淚

退休師在迪士尼拍照紀念　回頭驚見學生們感動爆淚

自帶音響？秀麥克風刺青　對著講話有回音…友笑翻

自帶音響？秀麥克風刺青　對著講話有回音…友笑翻

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面