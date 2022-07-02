英紐聯合聲明關切台海局勢　重申南海自由航行權

▲ 紐西蘭總理阿爾登與英國首相強生會面 。（圖／翻攝唐寧街推特）

文／中央社記者陳韻聿倫敦1日專電

紐西蘭總理阿爾登今天訪問英國與首相強生會晤，雙方會後發布聯合聲明，重申支持南海自由航行和自由飛越權，並強調台灣海峽安全穩定的重要性、鼓勵兩岸透過對話和平解決爭議。

阿爾登（Jacinda Ardern）剛結束28至30日在北大西洋公約組織（NATO）馬德里峰會的行程，今天與強生（Boris Johnson）在倫敦會面。北約今年首度同時邀請紐西蘭、澳洲、日本、南韓等4個已各自與北約有實務合作經驗的亞太地區夥伴出席領袖峰會。

今年也是北約首度在戰略構想著墨中國對集體安全構成的威脅。

英、紐今天發布的聯合聲明觸及國防、安全、經貿、科技、產業、氣候變遷、醫藥衛生等領域合作，其中提到雙方將共同加大力道支持以規則、法治為基礎，且免於非法、單方面侵略行徑與經貿脅迫的國際體系。所有國家的自由和主權都應受保護，無論國家大小。

聲明也關切新疆地區的人權侵害事件，以及香港民眾的權利與自由在1997年主權移交北京後持續遭侵蝕。

與強生會面後，阿爾登在倫敦智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）發表演說，提到俄烏戰爭也牽動太平洋地區；俄羅斯侵略烏克蘭是對所有人的侮辱和冒犯，也再次凸顯改革聯合國體系的必要性：面對重大國際事件，聯合國必須能迅速反應、發揮行動力。

雖然與歐洲相距遙遠，紐西蘭分別透過北約信託基金（NATO Trust Fund）以及與英國合作，向烏克蘭提供非軍事與軍事援助，紐西蘭陸軍也參與烏克蘭陸軍在英國境內的訓練。

至於紐西蘭所在的太平洋地區，阿爾登指出，區域內部分重要成員的外交政策立場轉變，奠定區域過去80年繁榮基礎的國際秩序因此遭遇挑戰；南海的軍事化、聯合國海洋法公約（UNCLOS）的自由航行和自由飛越權遭威脅，這些現象都挑戰法治原則。

儘管中國是紐西蘭的第一大貿易夥伴，阿爾登不諱言，中國在區域內越來越強勢。

但她強調，中國與太平洋其他國家的關係有多年歷史，中國多年來也參與區域內的援助和發展計畫，光是在區域內活動還不構成批判中國的理由，它與其他太平洋國家雙邊關係的本質才是重點：各國是否能自主決定優先事項、保有政治自主。

阿爾登指出，紐西蘭沒有本錢自我孤立，必須持續與各國互動，前提是雙方必須有共同遵循的原則，且致力維護和平、穩定、透明和對話。

媒體提問，她從俄烏戰爭汲取了什麼適用於對中政策的教訓，阿爾登一再強調，絕不可輕易放棄外交手段和「對話」，但必須傳達明確訊息：非法侵略必遭遇回應。

有媒體追問，為何外交手段對俄羅斯行不通；若台灣遭侵略，阿爾登將如何回應。阿爾登未正面回答問題，僅重申外交手段、「對話」和盡一切所能避免戰爭的重要性，並指出不宜孤立特定國家。

至於北約是否正尋求擴展至大西洋以外地區，阿爾登說，目前沒有相關跡象；今年北約首次同時邀請4個亞太國家夥伴出席峰會，主要是著眼俄烏戰爭對印太和其他區域的影響，以及印太若發生衝突，勢必將波及歐洲。

阿爾登強調，紐西蘭所在區域需要和平穩定，但軍事化不是確保和平穩定的必然手段。不過，這不意味紐西蘭可以忽視區域內日益明顯的軍事化趨勢，而是解決任何區域安全議題都必須由區域內國家主導。

紐西蘭多年來試圖避免「刺激」中國；美、英等重要盟友發起反制中國的行動，紐西蘭也未追求無役不與。不過，隨著中國在太平洋強勢擴張政治、軍事和經貿影響力，包括今年4月與所羅門群島簽訂安全協議，紐西蘭的對中策略也被迫調整。