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成功嶺256人確診！　徐國勇要求「查明原因、確實檢討」

▲▼立法院內政委員會審查公寓大廈管理條例、消防法、建築法修正草案等案 內政部長徐國勇答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲內政部長徐國勇。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

成功嶺驚傳256名役男確診，原定5日上午舉辦結訓典禮取消。內政部長徐國勇4日上午前往視察時表示，役政署務必要查明原因、確實檢討。

替代役第234梯次基礎訓練班6月21日接訓863名警大警專生，4日將在成功嶺舉辦結訓典禮，徐國勇也會出席，但陸續有役男反應身體不適，3日替代役訓練班16個中隊全面快篩，共256人確診。

役政署表示，訓練期間均依照中央防疫指引及營區規範辦理防疫作為，疫情爆發後，篩檢呈陽性者，即依中央流行疫情指揮中心指引安排防疫計程車或由家屬接回居家照護，防止傳染並加強環境清消，至於染疫詳細原因本署替代役訓練班正與委託醫院醫師審慎研判分析。

徐國勇今前往成功嶺，了解替代役訓練班防疫，強調防疫工作不可鬆懈，尤其像替代役訓練班這種集體生活的環境，務必嚴格落實各項防疫措施，對於此次替代役第234梯警大警專畢業生專列梯次役男染疫事件，要求役政署務必查明原因、確實檢討。

徐國勇對於第234梯替代役染疫事件，也做出幾點指示，首先，追查訓練班管理人員是否在潛伏期內，將病毒帶入；第二，本梯次受訓役男，第一、二、四大隊的警大、警專畢業生替代役的確診率比一般替代役的第三大隊確診比例(平均不到3％)高出許多，應詳查此原因，分析及比對訓練班對於本梯次防疫作為是否有疏漏之處。

另外，經醫師調查，餐盤均透過高溫消毒，應可排除為感染源；第四，原有的防疫作為須嚴格落實執行。包括全面戴口罩、勤洗手、每日4次量測體溫、實施區隔管理及分艙分流、規劃區隔空間，分散就寢、餐廳加裝防疫隔板分批分流用餐、設立自主健康管理中隊，定時針對健康狀況進行關懷監測等措施；最後，本梯次受訓的警校生，相關校內考試及警察特考等，均已完成後，才入營受訓，確診隔離期間，不會影響同學權益。

徐國勇說，替代役男是國家重要人力資源，防疫措施與訓練環境安全，是替代役訓練班當前首要之務，要求役政署嚴格督導訓練班落實各項防疫措施，並依疫情發展滾動調整各項防疫與衛生管理措施，役政署也應不定期派員檢核，務求提供役男最佳訓練環境，讓訓練、防疫兼顧。

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