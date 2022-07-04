成功嶺爆256人確診！百人擠一起洗澡　役男：晚上整個寢室都在咳

▲成功嶺爆256人確診，役男恐懼說，「100多個人擠一起洗澡、晚上整個寢室都在咳」怎麼可能不染疫。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

成功嶺驚傳256名役男確診，原定5日上午舉辦結訓典禮取消，並把確診役男都送回家，或由家屬接回，今天不少家屬接到通知趕赴成功嶺接役男。但有役男抱怨，100多個擠在一起洗澡，加上吃飯隔板沒有確實，怎麼可能沒有染疫，「晚上睡覺整個寢室都在咳嗽，這裡咳一下、那裏咳一下！」

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▲台中成功嶺爆替代役男群聚感染。（圖／資料照片）



該名役男透露，根據規定，請病假天數只能1/6，超過其天數不管先前訓練多少，一切都要重來，等於還得再參加下一梯次，而以替代役訓練15天來計算，1/6就是請假兩天，就得重新接受訓練，所以很多人有症狀也不接受篩檢，怕篩了陽性後，就得重來一次。

今天也有家長趕到成功嶺接小孩，透露孩子明天退伍，但昨天接到電話說確診了，結訓典禮也取消，今天趕緊來接小孩回家隔離。

役政署表示，替代役第234梯次基礎訓練接訓863人，預定7月5日結訓，但部分役男在7月2日出現症狀，7月3日進行中對全面快篩，累計篩檢結果有256人快篩陽性。

役政署統計，在6月21日到7月1日第一周，共有79名役男確診，到第二周暴增到256人確診，累計第234梯次863人當中有256人確診，比率達到38.8%。