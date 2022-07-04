加里山迷魂陣現場曝！神秘9號樁如「百慕達」　3年41人險消失

記者蔡文淵／苗栗報導

位於苗栗南庄的加里山標高2200公尺，被稱為「台版富士山」、小百岳，只要從登山步道攻頂，高山雲霧繚繞在層疊的群山之間，美景一覽無遺，也因為雲霧的仙氣感，吸引不少登山朝聖，只不過這裡有一處傳說中的「迷魂陣」，消防隊員日前接獲報案有一名迷途客一直繞圈、走不出來，幸好他有帶手機且成功被定位才找到人。

▲苗栗縣南庄鄉加里山在9號樁三岔路口附近，地形地貌相近，登山客迷途時有所聞。（圖／李素珍提供）

6/30日18時許，苗栗縣消防局接獲報案，1名男性登山客跟團脫隊失聯，救援小組跟領隊21時在山屋集合，正在思考救援路線時，還好119指揮中心的人員利用手機座標定位成功，終於在23時30分接觸報案者，並在7月1日凌晨2點完成任務，帶領失聯登山客平安下山。

苗栗縣政府消防局臉書揭露這起救援故事，發生地點為加里山，傳說中南庄加里山有一個迷魂陣，地點在加里山登山步道2.7K的9號樁附近，一般人只要走進去，不管我們怎麼引導就是出不來，林務局為了不讓大家走進去2年前還特別改了路線。消防員救援成功後，詢問這名登山客就是走到鹿場跟大坪往登山口那一個交叉路口附近「傳說中的迷魂陣」，在裡面繞圈圈怎麼繞都繞不出來，還好有帶手機並定位成功才獲救。

一年攀登加里山超過50次的李素珍說，加里山步道的路標等相關指示設施還算完整，9號樁位置是三岔路口小平台，方向分別是往三角點、二坪登山口、鹿場登山口，附近一帶都是森林，地形、地貌相近，在這一帶迷路的登山客，如果天色昏暗，就算有連絡上人也不容易透過引導脫困，路線不熟千萬別脫隊。

消防局統計，加里山登山迷途求援108年8件，109年21件，110年9件，今年至今有3件，消防人員提醒，加里山有標示手機訊號處的告示，萬一迷路千萬別驚慌亂走，中午以後經常起霧，建議做好功課，並自我評估，充足準備再上山。

▲苗栗縣南庄鄉加里山在9號樁三岔路口附近，地形地貌相近，登山客迷途時有所聞。（圖／李素珍提供）

▲▼一名登山客日前在苗栗縣南庄鄉加里山9號樁附近迷途5個多小時，警消搜救人員終於平安找到他（圖／蔡文淵翻攝）