　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

加里山迷魂陣現場曝！神秘9號樁如「百慕達」　3年41人險消失

記者蔡文淵／苗栗報導

位於苗栗南庄的加里山標高2200公尺，被稱為「台版富士山」、小百岳，只要從登山步道攻頂，高山雲霧繚繞在層疊的群山之間，美景一覽無遺，也因為雲霧的仙氣感，吸引不少登山朝聖，只不過這裡有一處傳說中的「迷魂陣」，消防隊員日前接獲報案有一名迷途客一直繞圈、走不出來，幸好他有帶手機且成功被定位才找到人。

▲▼ 苗栗縣南庄鄉加里山在9號樁三岔路口附近，地形地貌相近，登山客迷途時有所聞。（圖／李素珍提供）

▲苗栗縣南庄鄉加里山在9號樁三岔路口附近，地形地貌相近，登山客迷途時有所聞。（圖／李素珍提供）

6/30日18時許，苗栗縣消防局接獲報案，1名男性登山客跟團脫隊失聯，救援小組跟領隊21時在山屋集合，正在思考救援路線時，還好119指揮中心的人員利用手機座標定位成功，終於在23時30分接觸報案者，並在7月1日凌晨2點完成任務，帶領失聯登山客平安下山。

苗栗縣政府消防局臉書揭露這起救援故事，發生地點為加里山，傳說中南庄加里山有一個迷魂陣，地點在加里山登山步道2.7K的9號樁附近，一般人只要走進去，不管我們怎麼引導就是出不來，林務局為了不讓大家走進去2年前還特別改了路線。消防員救援成功後，詢問這名登山客就是走到鹿場跟大坪往登山口那一個交叉路口附近「傳說中的迷魂陣」，在裡面繞圈圈怎麼繞都繞不出來，還好有帶手機並定位成功才獲救。

一年攀登加里山超過50次的李素珍說，加里山步道的路標等相關指示設施還算完整，9號樁位置是三岔路口小平台，方向分別是往三角點、二坪登山口、鹿場登山口，附近一帶都是森林，地形、地貌相近，在這一帶迷路的登山客，如果天色昏暗，就算有連絡上人也不容易透過引導脫困，路線不熟千萬別脫隊。

消防局統計，加里山登山迷途求援108年8件，109年21件，110年9件，今年至今有3件，消防人員提醒，加里山有標示手機訊號處的告示，萬一迷路千萬別驚慌亂走，中午以後經常起霧，建議做好功課，並自我評估，充足準備再上山。

▲▼ 苗栗縣南庄鄉加里山在9號樁三岔路口附近，地形地貌相近，登山客迷途時有所聞。（圖／李素珍提供）

▲苗栗縣南庄鄉加里山在9號樁三岔路口附近，地形地貌相近，登山客迷途時有所聞。（圖／李素珍提供）

▲▼ 苗栗縣南庄鄉加里山在9號樁三岔路口附近，地形地貌相近，登山客迷途時有所聞。（圖／李素珍提供）

▲▼一名登山客日前在苗栗縣南庄鄉加里山9號樁附近迷途5個多小時，警消搜救人員終於平安找到他（圖／蔡文淵翻攝）

▲▼ 苗栗縣南庄鄉加里山在9號樁三岔路口附近，地形地貌相近，登山客迷途時有所聞。（圖／李素珍提供）

▲▼ 苗栗縣南庄鄉加里山在9號樁三岔路口附近，地形地貌相近，登山客迷途時有所聞。（圖／李素珍提供）

▲▼ 苗栗縣南庄鄉加里山在9號樁三岔路口附近，地形地貌相近，登山客迷途時有所聞。（圖／李素珍提供）

►食品級材料做的「玩沙工具」下殺5.9折！瑞典品牌超安心

ET快訊
全台鄉鎮確診數排行！前3名都是「這縣市」　1區就破10萬
「幽靈里」竟奪全國最富里第三　1個里民都沒有
出國被戳鼻噴1.4萬！　他飆淚見「台日1規定」暈了
虎爺今天生日　「3禁忌」千萬別犯恐毀財運
快訊／邊境管制不鬆綁！　蘇貞昌曝原因
快訊／中華小將擊敗地主韓國奪冠　隔6年前進威廉波特
宜蘭妹學機車「完了芭比Q了」　崩潰30秒戳笑萬人
LIVE／屁孩惹錯人遭打趴　起底電梯伯驚人背景
畫面曝！美國8警「狂開90槍」　嫌犯原地打滾轟成蜂窩

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「好想和妳XXX再睡覺」正宮看對話氣炸　人夫和小三要賠20萬

獨／撒泡尿被偷70萬！老賊守小7窗前座位　他下車急衝廁所慘了

「他在外面有女人」！岳母到辦公室宣揚　警婿求償百萬結果出爐

現場對話曝！台中女大雨中「肉身擋公車」　下一班要等這麼久

疑代號「ABC」隱匿永豐金股東11年　何壽川遭告發違反《證交法》

5度嘿咻12歲小女友「樓梯間激戰」　新北男賠30萬換免囚

反萊豬被控造謠「不起訴」　醫師蘇偉碩告陳時中吳秀美求償百萬

空軍官校校區離奇車禍　轎車大轉彎撞牆1飛官手部骨折

加里山迷魂陣現場曝！神秘9號樁如「百慕達」　3年41人險消失

捲台版華爾街之狼吸金2億案　科技老董賣股換鈔重判10年

黃宣告白經紀人女友「是我的MVP」　1票擦身歌王笑喊：我更在意了！

「下半身失蹤款」要＋１　她搞笑模仿直播主賣衣

倒楣女搭電梯剛踏進門　手機秒掉落翻滾卡縫裡

退休師在迪士尼拍照紀念　回頭驚見學生們感動爆淚

自帶音響？秀麥克風刺青　對著講話有回音…友笑翻

男嬰確診高燒！爸跪求協助　警開道卻車禍跛腳喊：快去

花蓮猴排隊上樹慘摔！　自由落體式下墜...網：芭比Q了

王心凌「從天而降」帥飆RAP　Twins合體側翻..謝娜驚呼「從小看到大」

林宥嘉迷幻嗓音暖唱《豆豆龍》　網聽完跪了：7年級最愛

2車國道蛇行狂飆撞上護欄　輪胎噴飛！大車「打燈護送」

「好想和妳XXX再睡覺」正宮看對話氣炸　人夫和小三要賠20萬

獨／撒泡尿被偷70萬！老賊守小7窗前座位　他下車急衝廁所慘了

「他在外面有女人」！岳母到辦公室宣揚　警婿求償百萬結果出爐

現場對話曝！台中女大雨中「肉身擋公車」　下一班要等這麼久

疑代號「ABC」隱匿永豐金股東11年　何壽川遭告發違反《證交法》

5度嘿咻12歲小女友「樓梯間激戰」　新北男賠30萬換免囚

反萊豬被控造謠「不起訴」　醫師蘇偉碩告陳時中吳秀美求償百萬

空軍官校校區離奇車禍　轎車大轉彎撞牆1飛官手部骨折

加里山迷魂陣現場曝！神秘9號樁如「百慕達」　3年41人險消失

捲台版華爾街之狼吸金2億案　科技老董賣股換鈔重判10年

玉山艦最快9月交艦　可配置海劍二防空飛彈、方陣快砲

來去宜蘭玩！礁溪老爺最新互動式文青玩法　抽免費玩龜山島牛奶海　

10年好友借住2年「沒收房租水電」！1原因請他搬家反遭封鎖

丹麥槍擊案致3死3重傷　槍手「扛槍巡視」身影曝！民眾躲廁所2hrs

柯文哲7／3瑪家鄉關懷之旅　允諾協助農特產品銷售鄉親感動

名導羅啟銳猝逝震驚…友人慟：他在她臂彎中逝世！摯愛張婉婷現況曝

「好想和妳XXX再睡覺」正宮看對話氣炸　人夫和小三要賠20萬

九合一後「英系恐逐漸衰敗」？　前扁辦主任預言：林佳龍機會來了

姜冠宇／美研究重複感染健康風險增　及早接種第四劑

西屯30年小吃店變身百坪廖老大　鐵粉騎40分鐘腳踏車捧場

社會熱門新聞

屁孩揍阿北被逆轉　竟惹到十五神虎幫

教官家暴2女兒　大學姐妺燒炭：幸好媽跟你離婚

快訊／中壢凌晨大火　燒毀6家殯葬業公司

獨／型男英文師落水19年　因5字重啟尋人

影片曝！警幫確診嬰開道卻車禍5傷　

榨乾老婆仍不滿足！軟爛人夫向外發展　她崩潰訴離

癡漢公車上性侵長裙妹　司機鎖門直送警局

即／國3大貨車追撞　27歲駕駛重傷亡

外送員驚見恐怖男客　千人驚嚇「有味道」

7萬警察大軍看過來　黃明昭接任署長內幕曝

台中屁孩揍阿北被逆轉躺平！　5星灌爆養生館

重機騎士「快閃國道3km」！警開出紅單

她帶小孩租透天厝　自隔5房變淫窟！害慘房東

包租婆5年前24刀慘死　水電工精心謀殺一句話破功

更多熱門

相關新聞

苗栗加里山有迷魂陣！登山客鬼打牆靠手機定位獲救

苗栗加里山有迷魂陣！登山客鬼打牆靠手機定位獲救

有「台灣富士山」美譽，同時也是台灣小百岳的苗栗南庄加里山，因其迷霧森林聞名，吸引不少登山客前往攻頂一覽美景，但也因此傳出有不少登山客在攻頂過程中，陷入「迷魂陣」而迷失在山徑的事故。苗栗縣消防局日前就在臉書上揭露，有登山客跟團失聯，不管怎麼引導就是出不來，所幸最後靠著手機定位成功獲救。

苗21線落石阻路　癌婦送醫不及病逝

苗21線落石阻路　癌婦送醫不及病逝

即／苗21線12.3K落石大面積崩落　交通中斷

即／苗21線12.3K落石大面積崩落　交通中斷

《初擁》2攝影神仙谷喪命　職安中心調查

《初擁》2攝影神仙谷喪命　職安中心調查

勸神仙谷祭靈遭拒　耆老：下午就出事

勸神仙谷祭靈遭拒　耆老：下午就出事

關鍵字：

南庄加里山

讀者迴響

熱門新聞

屁孩揍阿北被逆轉　竟惹到十五神虎幫

教官家暴2女兒　大學姐妺燒炭：幸好媽跟你離婚

快訊／中壢凌晨大火　燒毀6家殯葬業公司

虎爺今天生日　3禁忌恐毀財運

王心凌《星星點燈》歌詞是改編版　原唱鄭智化怒發聲

逛全聯聽神秘廣播！護理師秒衝停車場

五星級飯店「磁磚縫夾1張紙」　真相揭曉

人妻煮鱔魚　剝開「還有數百條」

她爆「接任《全明星4》主持棒」！

睡覺「手機放床頭」恐致癌？醫解答：這2種頭痛小心

金曲歌后唱一半「全身突然燒起來」！

孫芸芸跑沙灘比基尼辣翻　認：從不下水

22歲女星遭瞎傳深夜墜樓身亡！

天氣太熱螯蝦直接「就地煮熟」

獨／型男英文師落水19年　因5字重啟尋人

更多

最夯影音

更多
黃宣告白經紀人女友「是我的MVP」　1票擦身歌王笑喊：我更在意了！

黃宣告白經紀人女友「是我的MVP」　1票擦身歌王笑喊：我更在意了！
「下半身失蹤款」要＋１　她搞笑模仿直播主賣衣

「下半身失蹤款」要＋１　她搞笑模仿直播主賣衣

倒楣女搭電梯剛踏進門　手機秒掉落翻滾卡縫裡

倒楣女搭電梯剛踏進門　手機秒掉落翻滾卡縫裡

退休師在迪士尼拍照紀念　回頭驚見學生們感動爆淚

退休師在迪士尼拍照紀念　回頭驚見學生們感動爆淚

自帶音響？秀麥克風刺青　對著講話有回音…友笑翻

自帶音響？秀麥克風刺青　對著講話有回音…友笑翻

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面