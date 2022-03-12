《初擁》劇組2名攝影神仙谷喪命　職安中心火速赴現場調查



▲南庄神仙谷11日發生溺水意外，目前相關單位要啟動調查。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）



記者陳凱力、黃孟珍／苗栗報導

苗栗森林系景點「南庄神仙谷」11日下午驚傳溺水意外，《初擁》劇組於取景後準備收工時，卻發生攝影師及攝影助理不慎滑落溪谷，經搶救仍不治。深夜多曼尼發出聲明表示，「正全力協助家屬處理後事，非常沉痛這突來的意外讓我們失去兩位優秀的好夥伴…」。今日中區職安中心受訪時也表示，今天將派員前往現場了解事故發生情況後，再進行後續相關工作。

這次發生意外的是劇組38歲黃姓攝影師與34歲王姓助理，黃姓攝影師才華洋溢，不少曾和他合作過的夥伴都在臉書發表哀悼。2人被打撈上岸時，均已無呼吸心跳，送醫時發現頭部多處大面積撕裂傷、手腕變形，推測可能是頭部撞擊致命。

▲今日中區職安將派員前往現場了解事故發生情況。

苗栗縣政府勞工及青年發展處透過媒體電訪時表示，事業單位勞動場所工作者發生死亡等職業災害時，應在知悉後8小時內通報所在轄區勞動檢查機構（苗栗縣隸屬勞動部中區職業安全衛生中心），由職安中心進行職災相關調查，目前縣府已啟動相關職災個管，協助勞工或家屬請領勞保給付或其他權益補償。

此外，中區職安衛生中心則已派員聯繫製作公司，今天將前往現場進行了解，2名罹難者已經於上午進行相驗，檢察官會再視報告內容以及家屬意見決定後續偵辦。

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