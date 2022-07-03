鄉民對俄烏戰爭抱持投降、失敗主義　蔡易餘要求批踢踢落實實名制

▲俄烏戰爭戰事延燒至今超過4個月。（圖／路透社）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委蔡易餘日前指出，在俄羅斯入侵烏克蘭的戰役中，我國PTT論壇對於投降、失敗主義的假訊息四處流竄，教育部及台灣大學應要求PTT站方落實實名制。對此，教育部回應，如果PTT使用者發布的訊息或言論觸犯本國法律或相關規章，PTT管理團隊將本於職責執行對應處置。

行政院長蘇貞昌在今年3月1日率領相關部會赴立法院，就「日本福島及周邊食品輸入管制措施」及「我國因應俄羅斯入侵烏克蘭相關事項」為題進行專案報告，並備質詢。蔡易餘在書面質詢中指出，在俄羅斯入侵烏克蘭的戰役中，我國PTT論壇對於投降、失敗主義的假訊息四處流竄。

蔡易餘還說，甚至有人在八卦版等論壇上，發表許多關於「烏克蘭女性」相關的文章，不只引發爭議，更連帶打擊、分化我國國內抗中的團結之心，教育部、台灣大學應針對PTT站方進行規範及要求落實實名制。

教育部回應，教育部已經責成國立台灣大學監督PTT，其運作應符合相關法規要求，例如《中華民國刑法》、《兒童及少年福利與權益保障法》、《個人資料保護法》、「台灣學術網路管理規範」及PTT各論壇板規等。

教育部也說，PTT管理團隊恪守各項規定，盡力查驗各討論板的內容。

教育部說明，現行PTT的使用者條款、相關規範及規章等資訊，已經同步揭露在SYSOP討論板精華文章，其中在使用者條款明文闡述，PTT使用者應「提供本人正確、最新以及完整的資料，並維持及更新個人資料，以確保資訊之正確、最新及完整性」。

教育部說，PTT論壇蒐集的資訊包含用戶帳號、電子郵件、真實姓名、服務單位及網際網路協定位址（IP Address）等項目，PTT雖然依照《個人資料保護法》要求的最小資訊蒐集原則作業，但是仍具可辨識的實名制資訊（真實姓名）。

教育部表示，如果PTT使用者發布的訊息或言論，觸犯本國法律或相關規章，PTT管理團隊將本於職責執行對應處置，例如刪除文章、帳號及禁言等，並且將會視情節輕重，必要時可由PTT管理團隊或台灣大學協助報案，配合檢調作業提供相關使用者資訊。