勞動基金今年累積爆賠2千億　王鴻薇狠酸：政府又幫你虧錢了

▲勞動部。（圖／記者廖婕妤攝）

記者皮心瑀／台北報導

勞動基金1日公佈整體基金截至5月底止規模為5兆3684億元，投資收益數虧損2311.1億元。國民黨台北市議員王鴻薇批評，過去勞動基金賺錢時，行政院長蘇貞昌馬上敲鑼打鼓，如今卻不出來講話，「這樣報喜不報憂不行啊！」

勞動基金運用局表示，5月份受到地緣政治衝突持續及中國疫情清零政策下，供應鏈持續嚴峻，通膨居高不下，各國央行加速貨幣緊縮，經濟前景展望下滑，全球主要股票及債券市場均大幅震盪下跌。

勞動基金截至5月底止規模為5兆3684億元，投資收益數虧損2311.1億元，未年化收益率虧損4.53％；5月單月收益數虧損327.5億元。其中，新制勞退基金規模為3兆3709億元，收益率為-4.61％；舊制勞退基金規模為9913億元，收益率為-5.16％；勞保基金規模為8082億元，收益率為-4.89％。

王鴻薇用蘇貞昌當時口號狠酸「注意！政府又幫你虧錢了！」，過去賺錢做圖告訴民眾政府幫大家了什麼忙，但像是勞動基金發生弊案、或是像現在虧到爆的時候，卻不講話，以退休金個人專戶約1225萬戶來算，這次政府平均幫每個人虧了2萬元，「有政府、會做事，幫你虧了2311億！」

