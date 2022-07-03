　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

勞動基金今年累積爆賠2千億　王鴻薇狠酸：政府又幫你虧錢了

▲勞動部。（圖／記者廖婕妤攝）

▲勞動部。（圖／記者廖婕妤攝）

記者皮心瑀／台北報導

勞動基金1日公佈整體基金截至5月底止規模為5兆3684億元，投資收益數虧損2311.1億元。國民黨台北市議員王鴻薇批評，過去勞動基金賺錢時，行政院長蘇貞昌馬上敲鑼打鼓，如今卻不出來講話，「這樣報喜不報憂不行啊！」

勞動基金運用局表示，5月份受到地緣政治衝突持續及中國疫情清零政策下，供應鏈持續嚴峻，通膨居高不下，各國央行加速貨幣緊縮，經濟前景展望下滑，全球主要股票及債券市場均大幅震盪下跌。

勞動基金截至5月底止規模為5兆3684億元，投資收益數虧損2311.1億元，未年化收益率虧損4.53％；5月單月收益數虧損327.5億元。其中，新制勞退基金規模為3兆3709億元，收益率為-4.61％；舊制勞退基金規模為9913億元，收益率為-5.16％；勞保基金規模為8082億元，收益率為-4.89％。

王鴻薇用蘇貞昌當時口號狠酸「注意！政府又幫你虧錢了！」，過去賺錢做圖告訴民眾政府幫大家了什麼忙，但像是勞動基金發生弊案、或是像現在虧到爆的時候，卻不講話，以退休金個人專戶約1225萬戶來算，這次政府平均幫每個人虧了2萬元，「有政府、會做事，幫你虧了2311億！」
 

►是白爛貓！療癒系收納箱特價快搶　有輪子又能堆疊實在太方便

ET快訊
被有錢公婆瞧不起　她考上公職鹹魚翻身
蕭淑慎腫瘤開刀後近況曝光　想生娃卻無法備孕嘆人生遺憾
獨／啦啦隊女神內衣直播爆紅賣！鍵盤魔人「標題」中傷　老闆怒告
張學友祝香港回歸25週年「漏說2字」　慘遭出征陸官媒急刪影片
王浩宇：台灣大多數的人都有房！　要餓死很難
資深藝人降落台灣！回台北老家...認不得了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

影／台匈友誼打勾勾！　林楚茵大秀匈牙利語：非常感謝大家

勞動基金今年累積爆賠2千億　王鴻薇狠酸：政府又幫你虧錢了

幕後／綠營雙北擬改推「陳時中＋陳建仁」　仍盼林佳龍選戰有角色

北市疫情募款4.45億用光！她曝花去哪　「公務預算最高還佔用捐款！」

民眾黨高雄市長要挺誰？　柯文哲南下屏東這樣回應

黃珊珊掛無黨參選　王鴻薇：恐保留與民進黨合作空間「拉下蔣萬安」

陳建仁「可能選上」北市長卻不想選？　媒體人爆：收入損失很巨大

江啟臣母親逝世享年85歲　緊急調整訪美行程7／5返台奔喪

鄉民對俄烏戰爭抱持投降、失敗主義　蔡易餘要求批踢踢落實實名制

羅致政不選！民進黨新北怎麼辦？　吳秉叡招手：若黨徵召全力以赴

黃宣星光主持「誰都能聊」被讚爆　訪到最後「汗流成一條愛河」

妻見尪拿花期待問「送我？」　老公：掃墓才在用這個啦！

胖橘翻肚Chill躺律動機　全身肥肉隨頻率狂抖XD

記錄水獺寶寶學游泳！媽嘴咬著兒直接帶下水

81歲翁一路逆向狂騎被錄下　1分鐘後碰撞小貨車傷重不治

具俊曄再登夜店！DJ秀嗨翻啦～　熱唱酷龍神曲：我愛你們

肉肉當前...汪上前示範「餐桌禮儀」　媽超自豪！揭悲傷過往：牠被遺棄

消防隊出動頻頻被擋！　用路人無視鳴笛引網怒

豬公無痛存3年終剖腹 差點21萬！網讚有毅力

黃宣主持一半「貼鬍子走上紅毯」　忍不住了...超長自我介紹

影／台匈友誼打勾勾！　林楚茵大秀匈牙利語：非常感謝大家

勞動基金今年累積爆賠2千億　王鴻薇狠酸：政府又幫你虧錢了

幕後／綠營雙北擬改推「陳時中＋陳建仁」　仍盼林佳龍選戰有角色

北市疫情募款4.45億用光！她曝花去哪　「公務預算最高還佔用捐款！」

民眾黨高雄市長要挺誰？　柯文哲南下屏東這樣回應

黃珊珊掛無黨參選　王鴻薇：恐保留與民進黨合作空間「拉下蔣萬安」

陳建仁「可能選上」北市長卻不想選？　媒體人爆：收入損失很巨大

江啟臣母親逝世享年85歲　緊急調整訪美行程7／5返台奔喪

鄉民對俄烏戰爭抱持投降、失敗主義　蔡易餘要求批踢踢落實實名制

羅致政不選！民進黨新北怎麼辦？　吳秉叡招手：若黨徵召全力以赴

22歲逆天長腿！　「火辣女團」夏娜勇闖樂壇

自小被拋棄…她升格人母「媽媽過得好嗎？」　網：眼睛酸酸的

資深從業人員評選　7大鄰居NG行為這點最倒彈

王威晨恢復尚未百分百　泰迪「投一休四」早有準備

顧狗滑手機他拿娃娃「逗空氣」　柴柴轉頭滿臉問號笑翻千人

台積電血崩！全球市值掉至13名　這家中企穩坐亞洲一哥

影／台匈友誼打勾勾！　林楚茵大秀匈牙利語：非常感謝大家

公家飯還是吃香！媳婦被有錢公婆瞧不起...考上公職鹹魚翻身

獨／來回30km喊價6千！導遊帶團玩澎湖　怒控老司機「坐地加價」　

美國油價居高不下！拜登「靠這一招」控制油價：盼即時行動

特寫美容師清頑固粉刺超療癒！　竄出「飽滿蘿蔔根」網讚：痛快

政治熱門新聞

陳家欽提前退休內幕曝光　因拒轉任這職位

陳時中傳也不想選台北市長？　黨內向蔡英文、黨中央疾呼加速提名

幕後／綠營雙北擬改推「陳時中＋陳建仁」

民進黨新北「蘇貞昌在使壞」　被爆：選的人要比他更爛

黃珊珊掛無黨參選？柯：不用為難別人

高山症救命設備多次被塞垃圾！百萬加壓艙報廢　他質疑登山老手所為

台灣芒果在澳門「被確診」　吳釗燮：怎麼找到水果的鼻子？

蔡英文點名「珂拉琪」呈現台灣多元語言

傳陳時中不想選台北市長　她質疑：是誰在放假消息啊？

葉元之KUSO鹹酥雞明星臉「老闆」　大酸陳時中落跑選台北市長

陳建仁不想選北市？　媒體人爆：收入損失很巨大

陳建仁不可能選北市？　他爆蔡英文背後算盤

快訊／羅致政表明「沒意願參選新北市長」

律師童文薰參選台北市長　要拆蔡英文家族持有的海霸王餐廳

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

天氣太熱螯蝦直接「就地煮熟」

健身男槓鈴脫手砸中頸椎　當場「被對折」

毒蛇塞甕10年「眼鏡蛇這一幕」！網嚇：還活著

粗工穿比基尼！老闆叫傳播蹲地搬磚頭　

影片曝！警幫確診嬰開道卻車禍5傷　

唯一零負評引言人是「他」！雕像顏值帥炸

她15歲撞見媽偷吃男友　婚後尪睡了親姊

私校退場教授中年失業「改行當旅館櫃檯」！

金曲獎／表演一結束「穿幫畫面」全播出！

說話沒在聽　庹宗康當場臉垮

冷氣配電扇吹錯了？台電曝1神物：開28度也超涼

泰四面佛警告：台灣下半年「發生3大事」

五星級飯店「磁磚縫夾1張紙」　真相揭曉

男歌手骨髓癌驟逝「連告別式也沒有」！享年僅47歲

辣妹副總傳下乳照撩高層　正宮怒貼公司門口

更多

最夯影音

更多
黃宣星光主持「誰都能聊」被讚爆　訪到最後「汗流成一條愛河」

黃宣星光主持「誰都能聊」被讚爆　訪到最後「汗流成一條愛河」
妻見尪拿花期待問「送我？」　老公：掃墓才在用這個啦！

妻見尪拿花期待問「送我？」　老公：掃墓才在用這個啦！

胖橘翻肚Chill躺律動機　全身肥肉隨頻率狂抖XD

胖橘翻肚Chill躺律動機　全身肥肉隨頻率狂抖XD

記錄水獺寶寶學游泳！媽嘴咬著兒直接帶下水

記錄水獺寶寶學游泳！媽嘴咬著兒直接帶下水

81歲翁一路逆向狂騎被錄下　1分鐘後碰撞小貨車傷重不治

81歲翁一路逆向狂騎被錄下　1分鐘後碰撞小貨車傷重不治

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面