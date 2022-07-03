「沈慧虹」名字多難記？　蔡英文、蘇貞昌都混搭「林智堅」口誤

▲沈慧虹、林智堅。（圖／新竹市府提供）



記者陶本和／台北報導

民進黨新竹市長參選人、現任新竹市副市長沈慧虹，因過去事務官出身，且擔任副手角色，光環自然不如新竹市長林智堅，從6月底確定提名以來，其知名度成為選戰團隊的首要考驗。但是，沈慧虹的名字到底有多難記？兼任黨主席的總統蔡英文就曾叫成「林慧虹」，連行政院長蘇貞昌3日視察台大醫院新竹分院及其新院區籌設計畫時，也一度口誤，把沈慧虹叫成「沈智虹」，都疑似不小心混搭了「林智堅」的名字。

民進黨確定提名沈慧虹出戰新竹市長，不過回顧她的從政歷程，多半擔任事務官，且在林智堅身邊擔任副手，光環自然顯得黯淡許多；因此，在被推出要接棒新竹市長的人選後，其「知名度」勢必成為競選團隊的首要課題。

至於知名度的推廣，除了政績、市政表現之外，讓人記住「名字」是最初步的任務，但沈慧虹的名字，似乎讓總統蔡英文、行政院長蘇貞昌都不小心口誤，成為近來唯一被總統、院長都叫錯過的民進黨市長參選人。

回顧6月22日，民進黨中執會後的提名記者會上，兼任黨主席的總統蔡英文在介紹沈慧虹時，疑似把她跟林智堅的名字搞混，不小心叫成「林慧虹」，不過蔡英文也馬上意識到叫錯，趕快說「妳會紅啦」。接著，6月22日，蔡英文視察公道三新闢道路開通，她在致詞時，把「沈副市長」叫成「沈副院長」，還好蔡英文馬上說，最近因為講太多「沈副院長」（指行政院副院長沈榮津），隨即更正為「沈副市長」。

除了蔡英文把沈慧虹叫成「林慧虹」外，蘇貞昌3日上午前往視察台大醫院新竹分院及其新院區籌設計畫，在致詞時逐一在台上與出席的官員打招呼，在輪到沈慧虹時，蘇貞昌似乎也把她跟林智堅的名字給搞混，口誤稱呼成「沈智虹」，不過他也馬上意識到口誤，馬上改稱「沈慧虹」。

蘇貞昌接著說，他發現大家剛剛都有提到沈慧虹，只有林智堅不好意思講，不過他認為，沈慧虹如果有做事、做得好，也應該要給人家肯定跟鼓勵。

事實上，沈慧虹並不在意被不小心叫錯，她在接受媒體訪問時被問及「總統叫錯她名字」時就表示，她覺得蔡英文很可愛，應該是心裡想到「妳會紅」才會叫錯她的名字。